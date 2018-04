Innan du åkt iväg på exempelvis en festival har du säkert fått höra varningar som: "Drick inte något du får av en främling" eller "Var försiktig med vad folk kan lägga i din drink". Just de här varningarna blev verklighet för en festivalbesökare i Brasilien i påskas.

När Kristal Santos chillade i solen i den brasilianska staden Escarpas do Lago under en pågående musikfestival var det läge för att spela in en selfievideo. Just den videon fångade någonting helt galet – där syntes hur en främmande man, klädd i en svart t-shirt och med solglasögon, placerade någonting i hennes glas, skriver The Sun.



Det är ännu oklart vad det var som mannen lade i drinken, men Kristal skriver själv på sin Instagram att hon inte drack någonting alls från glaset. I hennes långa inlägg, som skrevs i original på portugisiska, står det bland annat:

"Jag kan verkligen inte hålla mig så var tvungen att skriva det här. Jag gillar fester och jag gillar att dricka (ibland mycket). [...] Jag vill återigen förklara att jag inte drack av glaset då det var mot slutet av kvällen och glaset ändå var tomt".

Videon fick fart på internet när den publicerades av Kristals kompis Jaeda Sky på Twitter där den delats nästan 100 000 gånger. Till videon skrev Jaeda: "Tjejer håll hårt i era drinkar!" och att "jag kommer aldrig förstå hur en snubbe kan vara så sjukt osmidig och känna behovet av att vara ett så äckligt rovdjur".



Det var också i efterhand som Kristal såg det sjuka som hänt – och hon säger att hon inte märkte någonting väl på plats på festivalen. Som tur var så hände alltså ingenting.



Fortsättningsvis skriver Kristal i sitt Insta-inlägg att hon mår bra trots allt och att hon faktiskt är glad att hennes video blivit så pass viral att den får agera som en varning för andra festivalbesökare. Kristal skriver att det "var precis det här som mamma varnade mig om".



Det framgår inte om mannen gripits sedan videon blivit viral.

