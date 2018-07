Kidnappad kvinna räddad från sin pojkvän – nu släpps videon

Nyheter24 har redan skrivit om den kidnappade kvinnan från DeLand i Florida, USA, som räddades från sin beväpnade pojkvän. Detta efter att ha givit en lapp till personalen på ett djursjukhus där hon bad dem hjälpa henne och ringa polisen. Detta uppger lokalpolisen, skriver Live Leak.

Enligt polisen blev kvinnan, som polisen inte vill identifiera, slagen och hotad av 39-åriga pojkvännen Jeremy Floyd.

Floyd arresterades anklagad för olagligt innehav av skjutvapen och ammunition som dömd brottsling och grov misshandel.

Myndigheter säger att Floyd höll kvinnan från att lämna hemmet i två dagar. Under ett slagsmål på onsdagen säger de att han slog och riktade en pistol mot henne. Två skott avlossades under en kamp om vapnet, men båda skotten gick in genom en vägg och ingen skadades.

Nästa dag var kvinnan tvungen att stanna i sängen på grund av en huvudskada, skriver Live Leak.

På fredagen övertygade hon Floyd om att hon behövde ta sin hund till veterinär på DeLand djursjukhus. Floyd gick med på det och följde med henne dit, beväpnad med en laddad pistol.

Under körningen till djursjukhuset uppger polisen att Floyd ska ha riktat pistolen mot kvinnan och hota med att döda henne och hela hennes familj.

Kvinnan vädjade om hjälp på djursjukhuset. Bildkälla: Polisen

När de väl kom fram till veterinären smög kvinnan en liten lapp till en kvinna i receptionen som löd "Ring polisen. Floyd hotar mig. han har ett vapen. Vänligen låt honom inte veta".



En nysläppt video från säkerhetskameror visar när polisen arresterar Floyd, med hans flickvän bredvid. På videon inspekterar de honom och hittar hans laddade vapen, efter det handfängslar polisen mannen.

Kvinnan beskrevs av polisen som tydligt skadad efter incidenten i hemmet, och att hon blev tagen till närliggande sjukhus. Där blev hon behandlad för sin huvudskada och sina sår.

Polisen stormade djursjukhuset och arresterade Floyd. Bildkälla: Youtube

Floyd hålls utan borgen i Florida och inväntar rättegång, skriver The Independent.



