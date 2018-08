Unga plastikopererar sig – för att se ut som Snapchatfilter

Plastikkirurger har kanske stött på underliga förfrågningar gällande förändringar av någons utseende och kropp. Till exempel när folk gör sig till barbiedockor eller djur.

Men unga idag längtar efter någon annan typ av förändring. Förut ville man se ut som sin favoritkändis, men idag vill de se ut som sina favoritfilter på Snapchat.

Läkaren Neelam Vashi, VD på Ethnic Skin Center i Boston, myntade uttrycket "Snapchat ansiktsdysmorfi" för att sätta ord på den oroande trenden.

Vashi har nyligen publicerat en artikel i Journal of the American Associations Facial Plastic Surgery, där hon skriver att tonåringar förändrar världens sett att se på skönhet.

"En liten justering på skönhetsappen Facetune kan få din hud att se lenare ut, och göra dina tänder vitare och ögon samt läppar större. De här filtrerna har blivit normen", skriver läkaren i sin artikel.

Och hon menar på att ungas kroppskomplex bara har blivit större. Kroppslig dysmorfofobi, till exempel, innebär att man har en bild av sig själv som faktiskt inte stämmer. Det kan bli en typ av besatthet för bara något man finner vara fel på ens kropp. Påhittad eller existerande. Man är besatt av hur man ser ut, och Vashi menar att "Snapchat ansiktsdysmorfi" är fungerar under liknande omständigheter.

Kirurger är tveksamt inställda till den här typen av ingrepp, skriver TNW. Tidsskriften American Medical Academy of Facial and Reconstructive Plastic Surgery säger att 55 procent av de som kommer in och vill undergå en plastikoperation säger att "de vill se bättre ut på deras selfies".

I en intervju med Inverse sa läkaren Vashi att en vanlig näskorrigering förut var väldigt vanligt. Men att patienter nu för tiden ofta istället undrar vad som krävs för att de ska se ut som de gör med "fjärilsfiltret" eller "prinsesskronefiltret".

– Folk frågar mer och mer efter att få ett helt symmetriskt ansikte, säger Vashi till Inverse.

Osymmetriska ansikten är det väldigt vanligt att ha, men symmetriska ansikten är de som skönhetsidealen är uppbyggda på. Snapchatfilter ger dig inte ett symmetriskt ansikte, men filtrerna tar bort fina linjer, rynkor och eventuella märken du har i ditt ansikte, och då får man uppfattningen av att se symmetrisk ut.

För att uppnå denna selfie-perfektion är det tydligen många unga som alltså är villiga att betala stora summor pengar för och genomgå smärtsamma operationer.

Någon som i alla fall verkar stötta plastikkirurgi är Paradise Hotel-Sabina. Det var under ett samarbete med en klinik där hon utlovade en rabatt på plastikoperationer. Det fick många att se rött, läs mer om det här.

TV: Svenska Natasha, 24, äter sex kilo Nutella i månaden