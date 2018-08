Kvinnan dödad av alligator – försökte rädda sin hund

En kvinna från South Carolina har dött efter att hon blivit attackerad av en alligator. Enligt vittnen så ska kvinnan ha varit ute och promenerat med sin hund när alligatorn attackerade den. Kvinnan, som var i 45-årsåldern, är identifierad som Cassandra Cline, rapporterar Fox News.

När alligatorn gick till attack mot hunden ska Cline ha försökt att rädda hunden, varpå alligatorn istället attackerade henne. Attacken skedde på det privata semesterparadiset Hilton Head Island där kvinnan ska ha semestrat.

Den lokala polisen, Beaufort County Sheriffs Office, kallades till platsen runt 09:30 på morgonen. När polisen väl kom till platsen så ska de ha hittat henne död vid en lagun inne på området.

Hunden ska ha klarat sig från attacken och tagits om hand av en granne. Men grannen ska ha sagt att hon inte vill kommentera händelsen mer än att hunden mår bra.

En annan granne till Cline, Thomas DiMaio, som hyr ett hus i närheten av henne hade hört skrik när han stod i duschen men hade trott att det var en fågel. När han sen gick ut, en halvtimme senare, upptäckte han att en folkmassa samlats runt någonting. När han kom fram till platsen hade han sett spår av attacken i form av hundgodis, en av hennes skor och en hatt.

– Det är verkligen sorgligt det som har hänt. Cassandra hade inga barn så jag tror att hon såg sin hund som sitt barn, säger DiMaio till Fox News.

Enligt uppgifter så ska alligatorn senare ha hittats död.

