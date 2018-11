Turistskatten slår hårt mot paradisöarna: "Har haft stor påverkan"

En ny skatt verkar ställa till med en hel del problem på de spanska semesterparadisen Formentera och Ibiza. Ja – i alla fall om vi får tro på hotellägarna på de båda öarna som nu rasar över beslutet och menar att det inte är hållbart, skriver The Sun.

Det är nämligen så att den Baleariska myndigheten återinförde något som kallas för "eco-skatten" 2017 i hopp om att förhindra för mycket fylla på de två öarna. Men det stannade inte där – den skatten dubblades 2018 och nu ryter hotellägarna ifrån.

Turistintäkterna har minskat med cirka 270 000 000 kronor

Det är föreningen för hotellverksamhet på Formentera och Ibiza, även kallad Fehif, som har satt ned foten och kritiserar skatten för full rulle.

– Allt det här har haft en stor påverkan på handeln på Ibiza och Formentera, där intäkterna från turismen har minskat med 27 miljoner (euro) eftersom besökare minskar på deras spenderande, säger en talesperson från föreningen, skriver The Sun.

Har startat kampanj mot skatten

Föreningen står även bakom en kampanj mot den omdiskuterade skatten som de kallar för "Den Baleariska skatten skadar oss alla. Mot en ohållbar skatt". Där riktar de stark kritik mot de Balerariska myndigheterna och menar att den kraftigt skadar utvecklingen på de två öarna.

– Till skillnad från andra områden så förlitar vi oss exklusivt på turist för vår ekonomiska utveckling, säger talespersonen för Fehif, skriver The Sun.

Men gensvaret från myndigheterna har inte direkt varit positiva. De hävdar nämligen att skatten drar in flera miljoner kronor i vinst som de sedermera spenderar på flertalet miljövänliga projekt runt om öarna.

Det här är den omdiskuterade skatten:



Resenärer som bor på hotell, stadshotell, femstjärniga lägenhetshotell, femstjärniga lyx och "bättre" fyrstjärniga hotell måste betala fyra euro i skatt per dag. De som bor i fyrstjärniga och "bättre" trestjärniga hotell måste betala tre euro i skatt per dag. De som bor i en, två eller trestjärniga hotell måste betala två euro i skatt per dag.

De som bor på hotell ute på landsbygden måste betala två euro i skatt per dag. De som bor på vandrarhem, campar eller liknande måste även de betala två euro i skatt per dag.

En skatt som många andra rasar över är den nya "tv-skatten" som kommer att börja gälla 2019. Här kan du läsa allt om det.