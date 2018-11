Är du känslig för blod bör du inte fortsätta läsa, framför allt inte titta.



Det var ett Twitter-inlägg som startade hela denna cirkus. För ja, cirkus kan man kalla det, en riktig blodcirkus. Twitter-inlägget var postat av National Rifle Association (NRA), en grupp som arbetar för rätten att bära vapen i USA, och innehöll en artikel.

Artikeln handlade om att NRA gav en känga till läkare som är anti rätten till vapen. De menade att läkarna skulle "hålla sig till sitt" och sköta sina jobb med uppmaningen "Stay in your lane", rapporterar Metro UK.

Inlägget av NRA som blev grunden för hashtaggen #stayinmylane. Bildkälla: Faksimil Twitter

Lät bilderna tala för sig själv

Men då brann det till för flera läkare som är emot rätten till vapen. För att visa sitt missnöje började de dela bilder på sociala medier. Bilder som tagits efter att de har behandlat patienter med skottskador. Med några simpla kommentarer har läkarna sedan låtit bilderna de delat tala för sig själva.

Och av att bedöma av bilderna kommer inte läkarna "vara tysta" angående problemet med vapen-rätten.

"I #stayinmylane every day" hälsar en läkare NRA. Bildkälla: Faksimil Twitter

#stayinmylane

Under hashtaggen #stayinmylane har flera läkare som är emot vapen-rätten lagt ut bilder där de vill visa vilken misär vapen kan orsaka. Stay in your lane är ett ordspråk och kan jämföras med svenskans "sköt ditt så sköter jag mitt".

Flera läkare hakade på hashtaggen och har lagt upp bilder riktade till NRA. De vill visa att det inte bara "är positivt" med vapen, utan att det även finns en baksida.

En bild som "talar för sig själv" enligt en läkare. Bildkälla: Faksimil Twitter

Bilden ovan publicerade Dr Kyle Golver. Han skrev inte någon speciell bildtext eftersom han inte tyckte det behövdes. "Jag tycker bilden talar för sig själv", skrev han. Vilket man kanske kan hålla med om att den gör?



Seflies

Läkarna kan givetvis inte posta bilder på patienterna som de tagit hand om. Men då kom läkaren Dave Morris på den briljanta idén att ta en liten selfie efter operation. Han har delat bilden riktat mot NRA och skrivit att det är så han ser ut när han "stay in my lane".

Så här kan bilderna se ut som har hashtag #stayinmylane. Bildkälla: Faksimil Twitter

Röntgenbild

En av bilderna som gått under samma budskap som har skilt sig lite från mängden är delat av Dr Nuriel Moghavem. Istället för att visa blodiga kläder eller en stökig operationssal delade han en röntgenbild på en patient till honom som var skottskadad.



Han skriver att hans jobb är att se till att folk inte dör, och att NRA är i vägen för honom.

"Det är mina händer som håller trycket på hans artär i låret, så att han inte skulle förblöda. Kulan ser ni precis vid mina fingertoppar. Det här är jag när jag 'sköter mitt' på jobbet.", skriver han i sitt inlägg och taggar NRA så att det inte ska gå att missförstå.

Röntgenbild när en läkare plockar ur en kula från en patients lår. Bildkälla: Faksimil Twitter Dr Nuriel Moghavem

NRA's bemöter "kritiken"

Talesmannen för NRA Jennifer Baker har uttalat sig om den virala hashtaggen. "Det här är ett ytterligare exempel på att icke-förespråkare för vapen fått hjälp av vanlig media med att skylla på lagliga vapenägare för kriminaliteten. Brottsliga handlingar som begåtts av sinnesrubbade personer. Och på det sättet utnyttja tragedier för att driva frågan om hårdare vapenkontroll framåt.", rapporterar Metro UK.

Vill du se fler bilder som delats under hashtaggen #stayinmylane? Då kan du kika i videon ovan.



