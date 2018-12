Det var i Redondo Beach i Kalifornien som det har kommit fram att två nunnor, som båda tidigare jobbat på den katolska skolan St. James, har stulit 500 000 dollar för att betala sina spel-resor till Las vegas, skriver Daily Mail.

Det är den före detta rektorn på skolan, syster Mary Margaret Kreuper och en före detta lärare syster Lana Chang som under en längre tid stulit pengar från skolan.

Kreuper var rektor på St. James skola i hela 29 år. Hon gick sedan i pension i slutet av 2017. Chang följde sin bästa väns exempel och gick även hon i pension.

Det var personal som kom på de två bästa vännerna, och som sedan delade nyheten med föräldrarna på ett tillkallat möte. Pengarna de stulit har kommit från terminsavgifter och donationer.

Kommer behandla det internt

Skolan har bestämt sig för att inte anmäla de två nunnorna, utan de kommer hantera det internt. Man har kunnat spåra pengarna hela sex år bak i tiden. Men på skolan tror man att mer pengar har stulits.

Skolans advokat, Marge Graf, ska ha berättat på mötet att nunnorna använt pengarna för privat bruk.



"Vi vet att de brukar åka på semester tillsammans, vi vet att de brukar besöka kasinon, och de har använt det här kontot som deras egna personliga konto".

Monsignor Micheal Meyers från kyrkan deltog på mötet. Och han berättade att att de satte igång en intern utredning redan tidigare i år, då de märkte att något inte stämde när de gick igenom alla siffror kring Kreupers avgång.



Han berättade att det var en familj som gick på skolan som bad om en kopia på en check. I samband med det så märkte personal på skolan att den redan hade betalats ut till ett annat konto än skolans, skriver Daily Mail.

