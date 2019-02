Veterinären opererade in heroin i valparnas magar 2 Reaktioner

09/02/2019

Nu döms en 39-årig man i New York för flera fruktansvärda fall av djurplågeri. Andres Lopez Elorez opererade in flytande heroin i hundvalpar som han sedan smugglade från Colombia till New York.

