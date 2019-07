Trump bryter mot lagen – genom Twitterblockeringar

Donald Trump är en aktiv Twitter-användare och går ibland på så kallade "rants" på kanalen. Vissa diskussioner blir kanske lite väl hetsiga eftersom Trump har blockerat en del konton – något som nu visar sig vara olagligt beteende av presidenten.

Beslut från domare

En federal domare har nu beslutat att Trumps blockeringar på Twitter inte är okej, närmare bestämt är de olagliga.

Bildkälla: J. David Ake/AP

Detta för att domaren anser att beteendet strider mot det första tillägget i landets konstitution. Något som innebär att presidenten faktiskt utför en olaglig handling när han trycker på "blockera"-knappen.

Har blivit stämd

Inte nog med att Trump har begått ett brott med sina Twitter-blockeringar, han har också blivit stämd för det. Flera gånger.

Bland annat har en polis i Texas skickat in en stämningsansökan och även en komiker i New York, skriver New York Post.

