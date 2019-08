Under lördagen misstänks den 21-årige miljonären Philip Manshaus ha mördat sin 17-åriga styvsyster och sedan öppnat eld i en moské i Bærum, Norge. Motivet bakom dådet ska vara den 21-åriga skyttens högerextrema åsikter. Här kan du läsa mer om händelsen.



Nu undersöker norska polisen om den terrormisstänkte 21-åringen hade för avsikt att kopiera Brenton Tarrant. 28-åringen åtalades för 50 mord och 39 mordförsök för moskéattackerna i Christchurch.

– Det finns en teori i vår utredning, säger polisadvokaten Pål Fredrik Hjort Kraby till VG.

Inlägg undertecknat i Philip Manshaus namn

På lördagen, strax före attacken mot al-Noor-moskén så publicerades ett inlägg på ett forum som är kopplat till andra skjutmassaker. I inlägget står det "well cobbers it’s my time, i was elected by saint tarrant after all". Och det inlägget publicerades i namnet Philip Manshaus, rapporterar VG.

Polisen är fullt medvetna om inlägget och det är en del av deras utredning. Ännu är dock inte slutsatsen dragen om att det ska vara skrivet av Manshaus själv.

Masskjutningen i Christchurch sändes live på Facebook. Och personen som ligger bakom inlägget på forumet som är under utredning, lade även till att tekniska störningar hindrade hen från att "publicera och sända direkt online".

Under en poliskonferens som polisen höll under måndagkvällen framgår det att en GoPro kamera har använts för att filma moskéskjutningen. Men polisen vet fortfarande inte om de sändes direkt, skriver norska VG.

"Vi känner till bilderna och utreder dem"

Förutom det omtalade inlägget som signerats med namnet Philip Manshaus så undersöks även två bilder som publicerats i ett annat forum. Dessa bilder ska visa en ung man beväpnad med gevär. Han ska ha täckt för sitt ansikte med en dödskalle-mask, som också kan förknippas med nynazister.

– Vi känner till bilderna och utreder dem, men vi kan inte bekräfta att det finns visade personer som är avbildade, säger Kraby till VG.

Dessa bilder ska vara märkta med en datumstämpel som menar på att de togs på fredagen, dagen innan attacken på moskén i Bærum, rapporterar VG.

Nyheter24 har tidigare skrivit om 21-åriga Philip Manshaus familj som uttalat sig om tragedin. Här kan du läsa mer om det.