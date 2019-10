Lastbil med 39 döda personer hittad i England – 25-åring gripen

Vid 01:40 lokal tid, under natten till onsdagen, larmades polis och ambulans till ett industriområde öster om London.

Där hittade man 39 döda personer i en lastbil. Bland de 39 döda fanns en person i tonåren, rapporterar The Guardian.

39 döda har hittats i en lastbil i Greys, nära London. Foto: UK Pool / TT.

25-årig man gripen

Polisen har gripit en 25-årig man hemmahörande i Nordirland som nu misstänks för mord.

– Det här är en tragisk incident där ett stort antal människor har mist livet. Våra undersökningar pågår för att fastställa vad som har hänt, säger brittisk polis till The Guardian.

Och fortsätter:

– Vi håller på att identifiera offren. Men jag förutser att detta kan vara en lång process.

Lastbil från Bulgarien

Enligt polisen ska lastbilen komma från Bulgarien. Den ska ha tagit sig in i Storbritannien via Wales, vilket tyder på att den färdats via färja från Irland.

– Vi har gripit lastbilens chaufför i samband med fyndet. Han kommer att hållas i förvar medan vi fortsätter att undersöka händelsen, säger polis till The Guardian.