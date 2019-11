Nyheter24 har tidigare skrivit om skogsbränderna som skapar förödelse i New South Wales, Victoria Queensland i Australien. Bränderna har härjat sedan i september och totalt har sex personer mist sina liv i bränderna, enligt BBC.

Totalt har 1,2 miljoner hektar mark brunnit ner. Två tredjedelar av området hade tät koala-population, uppgav Koala Hospital Port Maquarie på i ett Facebookinlägg.

HUNDRATALS KOALOR HAR DÖTT I BRÄNDERNA

Nu beräknar miljövårdare att minst tusen koalor har dött i bränderna, främst i bränderna i New South Wales. Skogsbränderna har förstört 80 procent av koalornas naturliga habitat i Australien.

Deborah Tabart är ordförande för australiska Koalastiftelsen (AKF). Tabart menar att eftersom skogsbränderna har förstört så stora delar av koalornas naturliga habitat så kommer de få svårt att återanpassa sig i skogarna.



– Om vi kombinerar alla koalor som dött i skogsbränder så är det uppskattningsvis 1000 koalor som har blivit dödade de senaste två månaderna, säger Tabart till Daily Mail Australia.



43 000 VILDA KOALOR KVAR I AUSTRALIEN

Totalt finns det nu bara 43 000 vilda koalor kvar i Australien, menar australienska Koalastiftelsen. Koalor är sedan tidigare listade som "sårbara" och fortsätter minska i takt med bränderna.

Tabart pekar också på problemet att eukalyptusträdet, som är koalornas huvudföda, tar månader på sig att växa tillbaka.

INSAMLING STARTADES

Port Macquarie Koala Hospital är ett sjukhus som har startat en insamling vid namn Help Thirsty Koalas Devastated by Recent Fires för att kunna ge så bra vård som möjligt åt så många koalor som möjligt.



KOALOR KAN KOMMA ATT RÖDLISTAS

Nu varnar viltvårdare att om bränderna sprider sig så kommer koalan i Australien att bli rödlistad, uppger CBS.

Enligt International Union for Conservation of Nature's Red List of Threatened Species så har koalor just nu en överhängande fara att bli utrotade i framtiden.

