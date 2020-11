Den 30-åriga sjusköterskan från Hereford i England jobbade på neonatalkliniken The Countess of Chester Hospital mellan åren 2015 och 2016 och tog hand om för tidigt födda barn.

Polisen har nu gripit henne misstänkt för mord på åtta spädbarn, och mordförsök på ytterligare tio bebisar.

Så här sa polisens talesman efter gripandet:

"The Crown Prosecution Service har bett Cheshire-polisen att gripa en i vårdpersonalen på Countess of Chester hospital i samband med en utredning av flera bebisars död", skriver The Guardian.

Kvinnan har varit gripen både 2018 och 2019, men släpptes båda gångerna.

