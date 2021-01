Under onsdagskvällen nåddes vi av nyheten att våldsamheter utbrutit vid den amerikanska kongressen i Washintgon DC.

I ett numera raderat tal uppmanade den sittande presidenten Donald Trump sina anhängare att bege sig mot kongresshuset Kapitolium, för att demonstrera mot det valfusk han påstår ligger bakom sin förlust.

Väl där stormades byggnaden av tusentals demonstranter, och det fullkomliga kaoset fångades på bild och video.

Här kan du läsa ikapp om onsdagens våldsamheter:

Fem konstaterade dödsfall

Men det var inte bara kongresshuset som tog skada under attacken. Under onsdagen inkom uppgifter om att folk avlidit under, eller efter sitt deltagande vid upploppet i Washington.

I dagsläget har fem dödsfall konstaterats – en amerikansk polis och fyra demonstranter. Det här är vad vi vet om dem.

Polisen på bilden är inte den avlidne. Foto: Alan Berner/TT

Polis avlider av sina skador

Under fredagsmorgonen, svensk tid, nåddes vi av nyheten att polismannen Brian D. Sicknick avlidit under gårdagen.

Enligt uppgifter från polismyndigheten i huvudstaden skadades Sicknick under tumultet vid kongresshuset, och kollapsade när han kommit tillbaka till polisstationen.

"Han fördes till ett närliggande sjukhus där kroppen gav vika för hans skador", skriver polisen i Washington i ett uttalande.

Sicknicks exakta dödsorsak är därmed inte offentliggjord – inte heller detaljer kring de skador han fick under demonstrationerna.

Enligt uppgifter till CNN är hans död nu under utredning.

Ashli Abbitt. Foto: Twitter/Privat

Kvinna sköts under upploppen

Under den pågående attacken mot Kapitolium sköts en kvinna till döds av polis. Enligt uppgifter från polismyndigheten i Washington avlossades skotten i samband med att demonstranterna försökte närma sig den sal där kongressmedlemmar tog skydd.

Myndigheter kunde senare identifiera kvinnan som 35-åriga Ashli Babbit från Huntington, Maryland. Hon fördes akut till sjukhus, där hon avled av skottskadorna.

Babbit var en trofast anhängare till Trump, och har setts dela konspiratoriska teorier från flera högerextrema politiker.



Hon tjänstgjorde i det amerikanska flygvapnet mellan 2010 och 2016, och hennes mamma Michelle Witthoeft har i en intervju med CNN beskrivit onsdagens dödsskjutning som ett svek:

"Hon tjänstgjorde utomlands fyra gånger och kom tillbaka säkert, för att sedan skjutas till döds av hennes eget land", säger hon.

Foto: Julio Cortez/TT

Tre ytterligare dödsoffer

Ytterligare tre personer miste livet under de våldsamma demonstrationerna – men detaljerna kring deras död är något mer oklar.

"En kvinna och två män tros ha drabbats av akuta medicinska tillstånd, som resulterade i deras död", har polis sagt.

De tre dödsoffren har identifierats som Benjamin Phillips, 50, Kevin Greeson, 55 och Rosanne Boyland, 34. Samtliga tre var på kongressens mark när de avled.

Anhöriga till Greeson har bekräftat att 55-åringen drabbades av en hjärtinfarkt under demonstrationen,enligt uppgifter till CNN.

Vad som hänt med de övriga två är fortfarande okänt.