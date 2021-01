Foto: Jose Luis Magana/TT

Under onsdagskvällen nåddes vi av nyheten att det amerikanska kongresshuset Kapitolium stormats av tusentals Donald Trump-anhängare.

I ett tal senare under kvällen, svensk tid, förklarade en allvarlig Joe Biden att landets demokrati är under attack. Något liknande har inte inträffat någonsin i modern tid, menade han.

Att attacken upprört även kändisarna – det förstår vi mycket väl.

Här är några av de kända ansikten som uttryckt sin ilska, uppgivenhet och rädsla på sociala medier.

Selena Gomez

Sångerskan Selena Gomez riktade skarp kritik mot sociala medie-plattformarna, och fick under torsdagen sin önskan hörd.

Facebook-grundaren Mark Zuckerberg meddelade nämligen under dagen att Trumps konton på Facebook och Instagram stängs ner på obestämd tid.

Stevie Wonder

"Har vi råd med två veckor till? Jag säger nej", skriver Stevie Wonder – som troligen tagit del av diskussionen om en potentiell tidigare avsättning av Trump.

John Legend

Ord och inga visor från John Legend...

Pink

"Det här är en sorglig dag för Amerika", skriver en uppgiven Pink på Twitter.

Sarah Jessica Parker

"När Carrie Bradshaw är smartare och mer vältalig än hälften av alla i riksdagen", skriver en följare som svar på Sarah Jessica Parkers tweet.



Cynthia Nixon

Och SJP får medhåll från den forna Sex and the city-skådiskollegan Cynthia Nixon – som efter TV-serien sadlat om och gett sig in i just politiken.

Så sent som 2018 kandiderade hon till guvernör i New York.

Khloé Kardashian

Scenerna som utspelade sig i kongresshuset gör Khloé Kardashian illamående – och så är hon nog inte ensam om att känna.

Foto: John Minchillo/TT

