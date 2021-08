Ikoniska konserten fick avbrytas – på grund av orkanen

Andrea Bocelli, LL Cool J, Earth, Wind & Fire, Jennifer Hudson, Paul Simon, Patti Smith, Bruce Springsteen. Det är bara några av de legendariska artister och band som skulle uppträda under lördagens konsert i Central Park, New York.

Konserten, "We Love NYC: The Homecoming Concert", skulle representera New Yorks återkomst efter pandemin, med 60 000 vaccinerade i publiken.

Ungefär halvvägs in i showen tvingades artisterna och banden avbryta sina uppträdanden och publiken skickades hem – det var nämligen oväder på ingång.

Bildkälla: Jeenah Moon/TT.

Orkanen stoppade showen

New Yorks borgmästare Bill de Blasio var en av intiativtagarna till konserten, och han lät sig till en början inte stoppas av något. Trots deltavariantens ökade spridning stoppade man inte den planerade konserten.

Inte ens vädret fick borgmästaren att tänka om, till en början. Några timmar innan konserten började amerikanska nyhetsmedier nämligen rapportera om orkanen Henri som var påväg in över landet.

Strax innan konserten twittrade borgmästaren att orkanen troligtvis inte skulle ha någon större påverkan på konserten och att "the show will go on!".

Värre oväder väntas

Men under Barry Manilows framträdande var ovädret ett faktum när regnet började ösa ner. Innan Bruce Springsteen och andra artister och band hunnit gå ut på scenen började en röst i högtalarna säga åt publiken att gå hem och söka skydd, enligt New York Post.

Under söndagen väntas värre oväder i delar av USA när orkanen Henri drar in över USA:s nordöstra kust, skriver SVT.