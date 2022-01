Flera döda efter kraftiga regn i Brasilien

Nära delstatens huvudstad Belo Horizonte omkom fem personer ur samma familj när de begravdes under väldiga lermassor. Två timmars bilfärd österut, i Sao Gonçalo do Rio Abaixo, dog en tioårig flicka när väggarna till hennes sovrum rasade in, skadade av regnet.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/nyheter/utrikes/983400-flera-doda-efter-kraftiga-regn-i-brasilien Kopiera länken Enligt landets meteorologiska institut har delar av Minas Gerais fått över 400 millimeter regn bara i januari och tidigast på fredag väntas nederbörden lätta. Sammanlagt 145 kommuner har utlyst olika former av nödläge och 17 000 människor har fått lämna sina hem. Myndigheterna är dock oroade över att någon av de 42 dammar som finns i delstaten ska brista – tre av dammarna anses vara extra utsatta. De tolv dödsfallen inkluderar inte de tio som omkom i lördags, när ett väldigt klippblock rasade ner över flera turistbåtar i en sjö i Furnas-sjön i södra Minas Gerais. Enligt myndigheterna kan de kraftiga regnen ha bidragit till att klippan delvis rasade ihop. Invånare i staden Raposos i Minas Gerais, Brasilien, försöker rädda sina ägodelar från vattenmassorna.