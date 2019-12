Vi har samlat de 25 mest populära och snyggaste herrklockorna här. Alla klockor blir dina för under 4 000 kronor. De är dessutom nästan alla är på rea just nu!

1. GANT Park Hill W10846 Herrklocka





Klassisk klocka med brunt läderarmband och vit urtavla, GANT – just nu bara 1 099 kronor här.

2. TRIWA Stirling Nevil 2.0

Vattentät sportklocka i klassisk design, TRIWA – nedsatt med 20 procent här.

3. Emporio Armani E.A AR11068/Steel

Lyxig klocka från Emporio Armani i silverfärgat stål med svart urtavla – 2 699 kronor här.

4. Nick Cabana Nilaya Black Dawn Mesh

Snygg herrklocka i guld med armband i mesh, Nick Cabana – 1 499 kronor här.

5. GANT Park Hill W108412





Bästsäljaren från GANT och vår favorit – halva priset här.

6. Morris Jamie Bic Blue-Metal

Lyxig klocka som kombinerar både guld och silver, Morris – få 20 procent rabatt här.

7. Hugo Boss Jet Kronograf 1513282





Stilren herrklocka från Hugo Boss med snyggt armband i svart läder – du hittar den här.

8. Nick Cabana Nilaya Suit herrklocka

En trendig nattsvart klocka med detaljer i roséguld, Nick Cabana – finns att köpa här.

9. TRIWA Night Nevil

Black is the new black! Sportklocka med svart band, svarta detaljer och svart urtavla från TRIWA – just nu 1 839 kronor här.

10. Thomas Sabo Rebel Spirit Compass

En riktigt vacker herrklocka med en urtavla utformad som en kompass, Thomas Sabo – 2 499 kronor här.

11. Citizen Kronograf Eco-drive AT2141-87E





Klassisk sportklocka med brett band och svart urtavla, Citizen – du hittar den här.

12. Jacques Lemans London 1-1844F





Lyxig klocka med brunt läderband och detaljer i guld, Jacques Lemans – endast 998 kronor just nu.

13. CHPO Khorsid Fika Black

Budetfavoriten från CPHO som talar om när det är dags för fika – 399 kronor här.

14. GANT Ridgefield GT005015





Vattentålig, blå sportklocka med läderband! En favorit från GANT – just nu nedsatt till 1 099 kronor här.

15. GANT Wilmington GT036002





En nätt herrklocka i klassisk design som är otroligt prisvärd – 999 kronor här.

16. TRIWA Falken Pine

Denna klocka från TRIWA är väldigt populär just nu – just nu 25 procent rabatt.

17. Carl Edmond Granit

För den mindre traditonella! En herrklocka med fyrkantig urtavla, Carl Edmond – 1 999 kronor här.

18. Tommy Hilfiger TH Deacan Mesh Watch

En lyxig herrklocka med armband i mesh, Tommy Hilfiger – nedsatt med 25 procent.

19. GANT Bradford GT064001





Armband i mocka med synliga sömmar och detaljer i silver, GANT – just nu 50 procent rabatt.

20. Nick Cabana Nilaya Suit Mesh

Svart och guld är en vinnande kombo, Nick Cabana – 1 495 kronro här.

21. Black Oak Shumardii herrklocka





Stilren och klassisk klocka från Black Oak – 698 kronor här.

22. Morris Paul II herrklocka

Denna herrklocka från Morris är definitivt en favorit hos oss – 2 499 kronor här.

23. Nick Cabana Tailsman Cruise

Herrklocka med flätat band i mocka, Nick Cabana – 1 495 kronor här.

24. Nick Cabana Boheme Indigo 40

Snygg klocka i spännande kombination av mesh i rosé och urtavla i blått, Nick Cabana – finns att köpa här.

25. Champion Spider Sport herrklocka





Snygg och sportig klocka från Champion som kommer i en lyxig förpackning med tillhörande flätat armband – spana in den här.





