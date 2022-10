Allsvenskan spelarlöner 2022: GIF Sundsvall – han tjänar mest

Skyttekungen i GIF Sundsvall, Pontus Engblom har en inkomst på 527 484 kronor, vilket placerar honom på en fjärdeplats på klubbens lönelilstan. Före Engblom på listan hittar vi Andreas Blomqvist, Linus Hallenius och Saku Ylätupa. Hela listan med samtliga spelaren hittar ni längre ner i artikeln.

Siffrorna visar inkomst av tjänst under föregående år 2021. Notera att vissa spelares inkomstuppgifter inte har kommit in till skatteverket därav saknas vissa uppgifter. Inkomstuppgifterna är all form av inkomst och inte bara det klubbarna betalar till spelarna Vissa spelare kan även ha tillhört en annan svensk klubb under 2021 år därav fått sin inkomst därifrån.

De spelare där inkomsten är 0 kronor betyder antingen att:

Skattedeklarationen är inte helt färdigbehandlad av skatteverket

Spelaren är under 18 eller helt utan inkomst

Inte bosatta i Sverige under 2021





Lönelista GIF Sundsvall

Rasmus Lindkvist - inkomst: 66 000 kronor



Gustav Molin - inkomst: 100 000 kronor



Johan Bengtsson - inkomst: 130 900 kronor



Ludvig Nåvik - inkomst: 142 300 kronor



Teodor Stenshagen - inkomst: 147 000 konor



Paya Pichkah - inkomst: 200 600 konor



Marcus Burman - inkomst: 225 200 kronor



Oscar Jonsson - inkomst: 318 700 kronor



Erik Andersson - inkomst: 388 100 kronor



Dennis Olsson - inkomst: 404 100 kronor



Robert Lundström - inkomst: 446 200 kronor



Andreas Andersson - inkomst: 461 900 kronor

Pontus Silfwer - inkomst: 513 500 kronor



Pontus Engblom - inkomst: 527 484 kronor



Alexander Blomqvist - inkomst: 556 100 kronor

Linus Hallenius - inkomst: 660 800 kronor



Saku Ylätupa - inkomst: 1 023 500 kronor

Alexander Larsson - inkomst: 0 kronor

Forrest Lasso - inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Gabriel Castro - inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas

Joe Corona - inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas



Peter Makrillos - inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas

Ronaldo Damus - inkomstuppgifter för beskattningsåret 2021 saknas