BP får kvala trots förlust – Umeå degraderas

Det var ingen enkel uppgift som väntade BP hemma på Grimsta. Redan klara mästaren Rosengård i en match där degradering till elitettan lurade runt hörnet.

En klar förlust blev det också till slut. Men övriga resultat gick lagets väg och Stockholmslaget kunde lämna planen väl medvetna om att säsongen ännu inte är över.

— VI har redan bytt fokus till att vinna kvalet, säger BP:s lagkapten Aleksandra Lobanova till TT.

Kval för BP, medan Umeå degraderas efter 1–4 mot Kristianstad.

— Vi släpper in alldeles för enkla mål och det har vi gjort under hela säsongen. När vi väl får in en boll kan vi inte hålla nollan, säger Umeås Olivia Holm i Viaplays sändning.

På samma poäng

Inför lördagens damallsvenska slutomgång hade BP på negativ kvalplats samma poäng som Umeå på nedflyttningsplats, men med fördelen av bättre målskillnad, och de två lagen gjorde därmed upp om kvalplatsen.

För Umeå blev det en drömstart borta mot Kristianstad. Vilma Koivisto gjorde 1–0 redan i den första minuten. Samtidigt hade Rosengård som väntat mycket av spelet mot BP och helt plötsligt var Umeå i förarsätet i kampen om kvalplatsen.

Men vindarna skulle vända.

Två snabba mål av Kristianstad följt av ett sent mål i första halvlek gjorde att Umeå återigen var nere på nedflyttningsplats.

På Grimsta hade Rosengård en hel del farligheter – bland annat tre jättelägen kort efter varandra efter en halvtimmes spel. Men BP saknade inte farligheter heller och i det stora hela hade Stockholmslaget länge bra koll på mästarlaget från Skåne.

Men ett mål skulle komma, till slut.

I jakten på ett ledningsmål byttes Mimmi Larsson in i Rosengårds anfall i den 70:e minuten. Ett succédrag då hon bara minuten senare sköt in Ria Ölings inspel till 1–0.

Kval i månadsslutet

Där och då behövde BP antingen få in en boll på Rosengård eller hoppas att Umeå inte skulle hämta in underläget mot Kristianstad. Men något hemmamål på Grimsta fanns det inte mycket tillstymmelse till under matchens sista 20 minuter, och i stället gjorde Rosengård 2–0 när Athinna Persson Lundgren hittade rätt i 84:e minuten.

Rosengård vann till slut med 3–0 efter att Mia Persson fastställt slutresultatet.

För BP väntar nu kval den 20 respektive 27 november. Där väntar IK Uppsala som tack vare 3–2 mot Bergdalen säkrade en kvalplats till damallsvenskan.

— Jag tror att de är revanschsugna eftersom de inte gick upp förra året. Det ska bli kul, säger Aleksandra Lobanova.

Växjö och IFK Norrköping tar hand om direktplatserna till damallsvenskan medan AIK gör Umeå sällskap ner i elitettan.