Vädjar till Fifa: Begränsa inte pressfriheten

Den internationella yttrandefrihetsorganisationen Reportrar utan gränser vädjar till Fifa, det internationella fotbollsförbundet, och Qatar om att inte begränsa pressfriheten under VM. Foto: TT

Reportrar utan gränser (RSF) vädjar till Fifa, det internationella fotbollsförbundet, och Qatar om att inte begränsa pressfriheten under fotbolls-VM i Qatar."Alla former av övergrepp på pressfriheten under världsmästerskapet bör fördömas å det kraftigaste", skriver RSF i ett uttalande.