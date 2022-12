Kungens miljonsatsning bakom Marockos VM-succé

Den nordafrikanska nationen har en stolt fotbollstradition och just nu dominerar landet afrikansk fotboll. Wydad AC från Casablanca och AS Far från Rabat är regerande klubbmästare i Afrikas Champions League på herr- och damsidan.

Damlandslaget har för första gången kvalificerat sig för VM, som avgörs i Australien och Nya Zeeland i sommar.

Och i Qatar gör "Atlaslejonen" succé.

En klok och hängiven 47-åring från en av Paris förorter och skickliga spelare som är redo att gå genom eld och vatten för sitt land. Det är en förklaring till varför Marocko slog världstvåan Belgien, vann sin grupp och på vägen till onsdagskvällens semifinal mot Frankrike slagit ut både Spanien och Portugal.

Kungligt intresse

En annan står att finna i samarbetet mellan fotbollsförbundet och landets kung, Mohammed VI.

Kungen ringde Walid Regragui efter straffläggningssegern mot Spanien och firade sedan med folket hemma på gatorna i huvudstaden Rabat. Det sågs inte som ett opportunistisk sätt att sola sig i glansen. Mohammed VI är genuint fotbollsintresserad.

Marocko är formellt, som Sverige, en konstitutionell monarki, men Mohammed VI har betydligt mer makt och inflytande än Carl XVI Gustav. Om inte kungen givit tummen upp och investerat pengar hade Marocko inte haft vad det har sedan några år tillbaka: Ett modernt nationellt fotbollscenter utanför Rabat.

"The Mohammed VI Football Complex" invigdes 2019 och kostade över 700 miljoner kronor. Anläggningen omfattar 30 hektar mark, hyser bland annat fyra fullstora gräsplaner, tre med konstgräs, flera hotell, restauranger och relaxavdelningar, konferenshall, utomhuspooler, tennisbanor och en strandfotbollsplan. Dessutom ryms ett idrottsmedicinskt center på området.

Kung Mohammed VI vinkar till åhörarna i parlamentet i Rabat i oktober. Arkivbild.

"Lyckligt lottade"

Walid Regragui betonade på presskonferensen i Doha värdet av anläggningen.

— Vi är lyckligt lottade som har kungen Mohammed VI, som har investerat stort i Marocko. Mycket av vår framgång bygger på akademin. Vi har en utmärkt infrastruktur nu. Många nya arenor har byggts, som inkluderar träningsanläggningar. Fotbollsakademin är en del av det kungliga projektet.

— Vi har många spelare med dubbla medborgarskap som spelar och tränar i utländska klubbar, men vi har insett att vi också måste utbilda unga spelare i Marocko. Flera spelare i laget är produkter av det nationella projektet och det visar att vi i Afrika har gått framåt. Vi är tacksamma för att hans majestät hade den visionen, säger förbundskaptenen.

Fotbollstalanger ges numera tidigt chansen att skolas i en trygg miljö, något Regragui inte alltid upplevde som ung.

Fokuserar på möjligheter

Men han vill inte göra politik av sin resa från en tuff uppväxt.

— Jag växte upp i Corbeil-Essonnes, i en av förorterna (till Paris), men jag vill inte prata om det, om social utslagning och sådana saker. Jag vill fokusera på människors färdigheter och möjligheter.

Förbundskaptenen Walid Regragui.

— Ja, jag kom från ett besvärligt område, och ibland kräver det att man måste anstränga sig mer än andra för att ta sig någonstans i livet, men jag klagar inte. Beroende på var du kommer i från, kan det lyfta din motivation och göra dig mer beslutsam, säger han.

Och fortsätter:

— Om jag ses som en förebild, om unga från besvärliga områden i Europa eller Afrika eller var som helst i världen kan inspireras av min historia är det jättebra och det gör mig glad och stolt.

— Men vi är inte här för att ta oss igenom en massa känslor. Mitt uppdrag är VM och att skriva ny historia för alla i Afrika – och vi har chansen nu att se till att få ett afrikanskt land i en final.

Semifinalen spelas på al-Bayt Stadium med avspark 20.00.