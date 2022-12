Tolfte raka hemmaförlusten för Malmö

Det är inte särskilt kul att spela hockey i Malmö just nu.Mot Frölunda, 2–3, kom tolfte raka hemmaförlusten.Vi måste börja ta poäng nu, så enkelt är det, säger Malmös lagkapten Fredrik Händemark i C More.

Med sex raka SHL-förluster var förhoppningarna i Malmö att den dystra trenden skulle brytas efter juluppehållet. Men så blev det inte och nu är man uppe i tolv raka hemmaförluster efter en snopen historia för Malmö hemma mot Frölunda. Bortdömt mål Malmö tappade sin ledning i andra perioden och inför den sista akten ledde Frölunda med 3–2. Men det såg ut att bli en drömstart efter periodvilan för Malmö när Emil Sylvegård fick in pucken. Malmöspelarna jublade i tron om att man hade fått in en kvittering, men domarna tecknade direkt för att målet skulle videogranskas. Och efter flera minuters videogranskning kom beskedet att Sylvegård hade fått in pucken med hjälp av handsken. Något Malmöforwarden inte höll med om. Malmö fortsatte att jaga en kvittering och var långt ifrån ofarliga. Men med cirka fem minuter fick man ett domslut emot sig som man inte alls var nöjda med. Frölundas Mats Rosseli Olsen föll – för lätt enligt Malmö-lägret – och Matias Lassen fick sätta sig i utvisningsbåset i två minuter. "Det måste vi städa bort" Frölunda vann till slut med 3–2 och Malmös tolfte raka hemmaförlust gör att laget fortsatt är cementerat i botten. — Rätt okej match ändå. Det finns mycket grejer att ta med men vi slarvar lite på några av deras mål. Det har hängt med oss hela säsongen och vi måste städa bort det om vi ska ta poäng, säger Fredrik Händemark i C More. Ett annat lag utöver Malmö som har en mindre smickrande förlustrad är HV71. Hemma mot Linköping nollades man, 0–3, och åkte på fjärde raka förlusten.