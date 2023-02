Mahomes ledde Kansas City till Super Bowl-seger

Fakta: Senaste årens mästare 2023: Kansas City Chiefs. 2022: Los Angeles Rams. 2021: Tampa Bay Buccaneers. 2020: Kansas City Chiefs. 2019: New England Patriots. 2018: Philadelphia Eagles.

För andra gången på fyra år utsågs 27-årige Patrick Mahomes till NFL-finalens mest värdefulla spelare, och för andra gången på lika många år kan han titulera sig Super Bowl-mästare.

Han passade 182 yards under matchen och stod för tre touchdown. Under hans fem säsonger som startande spelade har laget minst nått konferensfinal, och dessutom vunnit två Super Bowl.

Men att NFL skulle vara i en period dominerad av Kansas City Chiefs håller inte lagets stora stjärna med om.

— Vi kommer inte att prata om en dynasti än. Vi är inte klara, säger Mahomes vid segerceremonin.

Historiskt möte

USA stannade upp ett par timmar under söndagen (natt mot måndagen, svensk tid) när lagen drabbade samman i Glendale, Arizona.

Förra året beräknas hisnande 200 miljoner tittare, två tredjedelar av USA:s befolkning, ha bänkat sig framför tv-apparaterna, enligt NFL.

Även med mer konservativa mätningar, som pekat på omkring 100 miljoner tittare, är det den största årliga idrottshändelsen, sett till antalet tv-tittare. Redan när årets upplaga blåstes igång skrevs historia, då två svarta quarterbackar – förutom Mahomes även Philadelphias Jalen Hurts, 24 – för första gången startade samtidigt i en NFL-final.

Mahomes orsakade en del oroade blickar, då han för tre veckor skadade fotleden, en skada han såg ut att slå upp under matchen och haltande lämnade planen i halvtid. Men han verkade ha fått en effektiv behandling under Rihannas halvtidsshow, och stod för flera viktiga insatser under återstående del av matchen.

Kansas City Chiefs Skyy Moore firar en touchdown.

Familjefejd

Den 57:e Super Bowl-finalen blev också en familjefejd, då två bröder – Philadelphias center Jason Kelce, 35, och Kansas City Chiefs tight end Travis Kelce – stod på varsin sida. Deras mamma Donna Kelce bar en specialgjord tröja, med båda lagen och båda sönernas nummer, under matchen.

Bröderna kramade om varandra både före och efter matchen.

— Jag älskar dig, hördes Travis Kelce säga under konfettiregnet.

Men det var långt i från säkert att det var Kansas City som skulle segra. Philadelphia var favoriter enligt bettingbolagen, och hade ledningen större delen av matchen.

Kanske kom vändningen när Jalen Hurts fumlade med bollen, Kansas Citys Nick Bolton såg sin chans, fiskade upp den och rusade i princip obehindrat de 36 yard som krävdes för touchdown. Hurts lyckats i och för sig botgöra med en egen touchdown, men Kansas City hade fått vittring, även om Philadelphia kunde gå till vila med 24–14-ledning.

Philadelphia Eagles quarterback Jalen Hurts deppar i konfettiregnet efter finalförlusten.

Vände och vann

Philadelphia höll fast vid ledningen även efter tredje, med 27–21, men i inledningen av den avslutande kvarten lyckades Kansas City kvittera och för första gången gå upp i ledning, till 28–27, vilket sedan följdes upp med ytterligare en touchdown och efterföljande poäng, och 35–27-ledning.

Men Philadelphia gav inte upp och lyckades med dryga fem minuter kvar kvittera till 35–35.

Ställningen hölls i sig trots en del dramatiska vändningar. Först med åtta sekunder kvar av matchen sparkade Kansas Citys Harrison Butker in ett avgörande fieldgoal, vilket innebar 38–35 och att laget nu kan titulera sig NFL-mästare för tredje gången.