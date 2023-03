Historisk målfest: Liverpool gjorde 7–0 på United

Fakta: Största segrarna mellan klubbarna 1895: Liverpool–Newton Heath 7–1, division 2 1908: Liverpool–Manchester United 7–4, division 1 1925: Liverpool–Manchester United 5–0, division 1 1928: Manchester United–Liverpool 6–1, division 1 1946: Manchester United–Liverpool 5–0, division 1 1953: Manchester United–Liverpool 5–1, division 1 2021: Manchester United–Liverpool 0–5, Premier League 2023: Liverpool–Manchester United 7–0, Premier League Fotnot: 1902 ändrade Newton Heath klubbnamnet till Manchester United.

Mötet är ett av de hetaste – kanske det allra hetaste – i Premier League-fotbollen. Rivaliteten mellan städerna Liverpool och Manchester går långt tillbaka i tiden. Så också den spända relationen mellan de historiskt framgångsrika storklubbarna från Anfield och Old Trafford.

Sportsligt stod mycket på spel i dagens match – och hemmafansen bjöds på en klassiker.

Efter en undermålig säsong försöker Liverpool få kontakt med Tottenham och Newcastle i kampen om den fjärde och sista Champions League-platsen.

Manchester United, pånyttfött under managern Erik ten Hag, siktar på att försöka utmana Manchester City och Arsenal om ligatiteln.

Det blir svårare nu.

Cody Gakpo fick Anfield att explodera av glädje när han tryckte in ledningsmålet, framspelad av Andy Robertson.

Målfest efter pausen

Målet kom dessutom i ett psykologiskt viktigt läge, alldeles före halvtidsvilan. På tal om det mentala. Direkt efter pausen nickade Darwin Núnez in 2–0 och bara minuter senare bjöd Mohamed Salah på stor show när han läckert spelade fram Gakpo till nederländarens andra mål.

— Där förlorade vi matchen, i slutet av första och i början av andra halvlek. Efter det var vi elva spelare på planen, men inget lag, säger Erik ten Hag till Viaplay.

— Det är fotboll, man når höjdpunkter och man möter motgångar.

4–0 skickade Salah in själv med ett mäktigt skott. Núnez ökade till 5–0 varpå Salah gjorde 6–0-mål med sex minuter kvar och Roberto Firmino avrundade med 7–0.

Största förlusten sedan 1931

"We want eight", sjöng Liverpools fans, men Andy Madleys slutsignal räddade Manchester United från mer elände.

Det svider tillräckligt med att förlusten var den största för Manchester United sedan 1931.

Victor Nilsson Lindelöf slapp uppleva förnedringen. Landslagskaptenen var inte med i matchtruppen. Däremot fick Anthony Elanga hoppa in med några minuter kvar.

I och med segern klev Liverpool förbi Newcastle och är bara tre poäng bakom Tottenham med en match mindre spelad.

Arsenal toppar Premier League på 63 poäng, fem före Manchester City efter 26 matcher. Manchester United står på 49 poäng efter 25 spelade matcher.

Tungt för Everton

Everton hade goda möjligheter att förbättra sin utsatta position i botten av tabellen. Klubben ledde länge med 2–1 borta mot Nottingham efter mål av Demarai Gray (straff) och Abdoulaye Doucouré.

Men i slutskedet ordande Brennan Johnson 2–2 med sitt andra mål i matchen.

Everton är kvar under nedflyttningsstrecket, där även Southampton och Bournemouth befinner sig.