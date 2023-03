Villa dominerar i truppen till bandy-VM

Målvakter: Henrik Kjellsson, Västerås SK, Anton Andersson, Sirius.

Utespelare: Martin Karlsson, Villa Lidköping, Joel Broberg, do, Erik Säfström, do, Linus Pettersson, Sandviken, Albin Airisniemi, do, Christoffer Edlund, Villa Lidköping, Ludvig Johansson, do, Martin Johansson, do, Oskar Vikblad, Edsbyn, Martin Landström, Västerås SK, Jesper Granqvist, Edsbyn, Christoffer Fagerström, Västerås SK, Dennis Henriksen, Sandviken, Ted Hedell, Edsbyn, Erik Pettersson, Bollnäs, Viktor Spångberg, Västerås SK.