"Kommer inte klara om vi får samma sak igen"

Fakta: Flera landslag drabbades Flera landslag påverkades av covid-19 under fotbolls-EM i England 2022. Bland annat missade Nederländernas storstjärna Vivianne Miedema två matcher i gruppspelet. Andra tunga namn som tvingades stå över matcher var Englands förbundskapten Sarina Wiegman, Nederländernas mittfältare Jackie Groenen och tyskduon Lea Schüller och Klara Bühl. I Sveriges trupp ådrog sig fyra spelare – Olivia Schough, Jonna Andersson, Emma Kullberg och Hanna Glas – samt den fotbollspsykologiske rådgivaren Rasmus Liljeblad, covid-19.

Det verkar inte vara någon större fara med Fridolina Rolfö. Men när Barcelonastjärnan stod över tisdagens träning i Nya Zeeland på grund av "lättare sjukdomssymptom" var det en påminnelse om att krassliga spelare kan förstöra ett mästerskap.

Så fort förra sommarens EM var över vågade de svenska spelarna säga vad de redan hade känt ett tag. Att covid-19 tog sig in i truppen under mästerskapet ställde inte bara till det i laguttagningarna, det påverkade också spelarna starkt.

— Att se tjejer falla bort och tvingas vara isolerade och inte få uppleva det här tillsammans. Det är jättetufft … för vi vill ju ha med allihop. Och när vi inte har hela vår trupp intakt så är vi inte lika starka. Det är vår gemenskap som gör att vi har tagit oss långt i turneringar, sade till exempel mittbacken Magdalena Eriksson efter 0–4-förlusten i semifinalen mot England.

Kraven borta

Nu är pandemin i praktiken över. Under VM, där Sverige inleder mot Sydafrika på söndag, finns det inte heller några restriktioner likt dem som efter flera covidfall infördes under EM – med krav på munskydd, isolering och negativa provsvar.

— Man kan gå tillbaka till ”är det här farligt för spelaren?”. Det är det som är viktigast. Om det är corona eller en vanlig förkylning, det spelar ingen roll. I stället för att behöva förhålla sig till algoritmer för att behandla en större population, säger Sveriges landslagsläkare Houman Ebrahimi.

Om de svenska spelarna saknar restriktionerna?

— Not. At. All, säger Evertonbacken Nathalie Björn.

— Det är så skönt att det är väck nu.

Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson.

"Äntligen är skiten över"

En lätt hosta, en tillstymmelse till känning i halsen eller andra milda symptom – likt dem som Fridolina Rolfö nu uppvisat – leder därför inte till obligatorisk testning för covid-19 under VM.

— Det känns skönt. Det var en faktor som påverkade mycket. Det var spelare som saknades och det påverkar en 23-mannatrupp i ett mästerskap. Sedan vet man aldrig vad som händer och man får försöka påverka det som man kan påverka. Men äntligen är den där skiten över, säger Johanna Rytting Kaneryd.

Fyra spelare samt Sveriges fotbollspsykologiske rådgivare Rasmus Lijeblad testades positivt för covid-19 under EM. Men det var inte bara smittan som ställde till det för landslaget. Skador på viktiga spelare som Caroline Seger störde också.

Jämför med VM och OS

Landslagets fotbollspsykologiske rådgivare Rasmus Liljeblad var en av dem som isolerades under EM förra sommaren, efter att ha testats positivt för covid-19. Arkivbild.

Ett scenario med sådant manfall har man helt enkelt inte råd med på mästerskap nuförtiden, säger Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson.

Han jämför med VM 2019 och OS 2021, när Sverige tog brons respektive silver efter att knappt ha haft några problem med sjukdomar och skador.

— Det som slog på EM var också att vi hade för många som var sjuka som spelade på samma positioner. Sedan blev livet väldigt konstigt för allt och alla, vi blev inlåsta och tappade i och med att vi är en väldigt social grupp. Vi gillar att umgås, säger Gerhardsson.

— Vi kommer inte att klara oss om vi får samma sak igen. Det går inte. Vi måste ha de absolut bästa med oss.