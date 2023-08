"Om vi vinner VM-guld är allt värt det"

Konflikten i Spanien hade bubblat ett tag men eskalerade till full kris när det spanska fotbollsförbundet (RFEF) i slutet av september förra året gick ut offentligt med att 15 spelare meddelat att de bojkottar landslaget.

Spelarna ska inte uttryckligen ha begärt att Jorge Vilda måste bort, men förbundskaptenen sägs ändå vara en stor del av problemet.

Det har talats om en auktoritär ledarstil av en förbundskapten som helt enkelt inte håller måttet. I detalj gäller bojkotten, skrev spanska Marca i höstas, saker som dåliga och enformiga träningar, bristfälliga matchförberedelser och att spelare pressas att spela trots skador.

I Spaniens VM-trupp återfinns nu tre av de 15 spelare som tidigare bojkottade landslaget: Barcelonas Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey och Ona Battle.

Målvakter: Misa Rodríguez, Real Madrid, Cata Coll, Barcelona, Enith Salon, Valencia.

Försvarare: Oihane Hernández, Athletic Bilbao, Rocío Gálvez, Real Madrid, Irene Paredes, Barcelona, Laia Codina, Barcelona, Ivana Andrés, Real Madrid, Ona Batlle, Barcelona, Olga Carmona, Real Madrid.

Mittfältare: María Pérez, Barcelona, Teresa Abilleira, Real Madrid, Claudia Zornoza, Real Madrid, Aitana Bonmatí, Barcelona, Jenni Hermoso, Pachuca, Irene Guerrero, Atlético Madrid, Alexia Putellas, Barcelona.

Anfallare: Mariona Caldentey, Barcelona, Eva Navarro, Atlético Madrid, Athenea Del Castillo, Real Madrid, Esther González, Real Madrid, Salma Paralluelo, Barcelona, Alba Redondo, Levante.

Spelarna som fortfarande bojkottar landslaget:

Patri Guijarro, Barcelona, Mapi León, do, Sandra Paños, do, Clàudia Pina, do, Ainhoa Vicente, Atlético Madrid, Lola Gallardo, do, Nerea Eizagirre, Real Sociedad, Amaiur Sarriegi, do, Lucía García, do, Leila Ouahabi, Manchester City, Laia Aleixandri, do, Andrea Pereira, Club América.