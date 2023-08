VM-hjälten hyllar nya regler: "Hockeyn utvecklas"

Fakta: Så startar CHL De två första omgångarna i CHL spelas den här veckan. Svenska lagens matcher: Torsdag: Lahtis Pelicans–Växjö (17.30), Stavanger–Färjestad (18.00). Fredag: Skellefteå–Salzburg (19.00). Lördag: Stavanger–Växjö (15.00), Ingolstadt–Färjestad (17.30). Söndag: Skellefteå–Dynamo Pardubice (18.00). Samtliga svenska matcher visas i Viaplay.

Tre svenska lag, Växjö, Färjestad och Skellefteå, deltar i Champions Hockey League som har premiäromgång torsdag och fredag.

Årets upplaga är både nedbantad, har ett nytt format och bjuder på några regelnyheter:

+ Precis som under nuvarande femminutersutvisningar kommer lagen inte att få in sin utvisade spelare under tvåminutersutvisningar om motståndaren gör mål.

+ Om det blir mål under en avvaktande utvisning kommer utvisningen ändå att verkställas.

+ Enda sättet att få in sin utvisade spelare i förtid under en tvåminutersutvisning är att laget som spelar boxplay gör mål.

— Det kanske blir så att man ändrar lite inställning i boxplay och att man chansar lite mer när man har läge att gå, säger Skellefteås hemvändare Oscar Lindberg.

Den dubble VM-guldmedaljören är positivt inställd till regeländringarna.

— Det ska bli spännande att se hur det funkar, blir det bra kan det vara något andra ligor tar efter. Det är kul när hockeyn utvecklas. Det är ändå smågrejer och det är ingen dum idé att göra i de här sammanhangen, tycker han.

CHL har bantats med åtta lag, från 32 till 24, och skrotat gruppindelningen. Lagen spelar sex matcher vardera, tre hemma och tre borta, och de 16 första lagen går till slutspel.

I fjol hade Sverige fem lag med i CHL då regerande mästaren Rögle hade en friplats. Nu kan en nation som mest ha med fyra lag, vilket Finland har då Tappara är regerande mästare efter förra säsongens finalseger över Luleå.

Det är nionde året i rad CHL spelas och svenska lag har vunnit sex gånger – Frölunda vid fyra tillfällen, Luleå och Rögle varsin gång.

Vinnaren plockar hem 360 000 euro, motsvarande drygt 4,2 miljoner kronor.