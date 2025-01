Kristian Karlssons galna natt: "Klockan ett på natten..."

Kristian Karlsson gjorde bragdartade prestationer under sommarens OS. Under pågående tävling skedde en incident sent på natten som nu väcker reaktioner.

Kristian Karlsson vann tillsammans med Anton Källberg och Truls Möregårdh det svenska folkets kärlek under sommaren 2024. Vem är Kristian Karlsson? Kristian Karlsson är en svensk bordtennisspelare. År 2012 var han reserv i den svenska OS-truppen och han har sedermera varit ordinarie i Rio 2016, Tokyo 2020 och Paris 2024. Nyheter24 har tagit reda på allt du vill veta om Kristian Karlsson. LÄS MER: Allt om Kristian Karlsson: Längd, flickvän och OS 2024 Kristian Karlsson. Foto: Magnus Lejhall/TT Så gick det för pingisherrarna i OS 2024 Truls Möregårdh stal många rubriker under sommaren 2024 för hans exceptionella prestationer. Möregårdh fick ingen lång vila innan han gick rakt in i spelens lagtävling. Som bekant tog Sverige silver i lagtävlingen, men hur såg resan dit egentligen ut för Möregårdh, Källberg och Karlsson? Åttondelsfinal:

Sverige - Danmark (3-0, vinst Sverige) Kvartsfinal: Sverige - Tyskland (3-0, vinst Sverige) Semifinal: Japan - Sverige (2-3, vinst Sverige) Final: Kina - Sverige (3-0, förlust Sverige) Pingisherrarna. Foto: Magnus Lejhall/TT Kristian Karlssons galna natt efter tävlingen I en intervju med Aftonbladet, i samband med Idrottsgalan, berättade Karlsson om en incident som involverar Lars Ljung. Ljung har varit verksam inom både skidlandslaget och bordtennislandslaget, och i intervjun betonas de stora skillnaderna mellan de två landslagen – framförallt när det kommer till kost. Karlsson berättar om en galen händelse, som ägde rum mitt i natten. – Haha, det är en rolig story. Han var videoanalytiker för oss och kom från skidlandslaget. Det var sent en kväll efter en tävling och jag var hungrig. Klockan ett på natten dundrade jag in med en räkmacka. Han kom in på vad Ljungs reaktion var: – Han sa att han aldrig hade sett något liknande och att det aldrig skulle hända i skidvärlden. Även Lars Ljung fick kommentera händelsen:

– Haha, var har du hört det? Det var roligt. Det är lite andra kulturer men bägge är ju fantastiska på sitt sätt. Jag älskar verkligen tiden med pingislaget. Det är lite mer lirare, det här är lite mer jakthundar.