Zlatan avslöjar sin VM-favorit: "Hejar på dem"

Publicerad: 9 okt. 2025, kl. 18:02
Uppdaterad: 9 okt. 2025, kl. 18:30
Foto: Jonas Ekströmer/TT & Johan Nilsson/TT

Det svenska herrlandslaget har ännu inte kvalificerat sig för fotbolls-VM. I stället har Zlatan Ibrahimovic ett annat favoritlandslag. Vilket?

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Fotbolls-VM, Brasilien, Zlatan Ibrahimovic, Sverige, USA, Fotboll

I samband med en konferens anordnad av Europaklubbarnas sammanslutning ECA i Italien var Ibrahimovic på scen flera gånger.

Bland annat pratade han om fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada nästa sommar. Då kommer han heja på sin tidigare tränare i Paris Saint-Germain, Brasiliens förbundskapten Carlo Ancelotti.

Sverige har inte kvalificerat sig än. Jag hoppas att Brasilien vinner för min vän Ancelotti. Jag hejar på dem. Han har den magiska touchen, vem vet, kanske förvandlar han det till guld också, säger Ibrahimovic enligt Aftonbladet, som hänvisar till italiensk media.

Han passade också på att hylla sina tidigare tränare.

— Mourinho, Guardiola, Capello och Ancelotti är fotbollen, för de har alla förändrat den på sitt sätt. Den första jag hade var Capello – han krävde inte respekt, han fick det. Det formade min mentalitet, säger Ibrahimovic.

Spelarnas pressade spelschema 

Under mötet kom även spelarnas pressade spelschema på tal. ”Ibra” menade att det gäller det att hitta en balans mellan hur mycket fotboll som ska spelas och spelarnas hälsa.

— Spelarna vill alltid spela, men de måste skyddas och fotbollen måste bli mer hållbar. Titta på landslagen – de borde kalla in spelarna bara när det verkligen behövs, säger han.

Ibrahimovic har numera en konsultroll i Milan.

