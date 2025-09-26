Här är Europas mest skrämmande flygplatser

Oroar du dig för varje skakning under inflygningen? Då är det här listan du helst inte vill läsa. En ny studie visar vilka europeiska flygplatser som får pulsen att sticka iväg – även om allt är helt enligt plan.

En ny studie från AirAdvisor har listat Europas tio mest stressande flygplatser att landa på – inte på grund av bristande säkerhet, utan på grund av faktorer som starka vindar, bergsterräng, branta inflygningar och flygbanor som ser ut att sluta mitt i havet.

PURE-indexet (Passengers’ Unease & Real-world Exposure) bygger på sju olika ”ångestfaktorer” som påverkar hur obehagligt en inflygning kan upplevas – utan att egentligen vara farlig.

Det handlar bland annat om turbulens, avbrutna landningar, visuellt skrämmande inflygningar och hur pass ovanlig själva landningsbanan är.

Öar, berg och strandnära flygbanor

Det är Madeiras flygplats i Portugal som toppar listan. Här är banan delvis byggd på pelare ute i havet, och vindarna är kända för att ställa till det både för passagerare och piloter. Nästan lika högt upp ligger Gibraltar och Innsbruck, där inflygningar ofta sker mellan bergsväggar i dalgångar.

Flera grekiska öar finns också med, bland annat Skiathos där planen flyger in lågt över badgästerna på stranden – en inflygning som är en turistattraktion i sig, men knappast lugnande för den som redan har flygrädsla.

Enligt studien handlar det om att förstå att obehagliga upplevelser inte betyder att något är farligt.

– Vårt index är avsett att hjälpa resenärer att förutse dessa upplevelser och känna trygghet i att piloter är fullt utbildade för att hantera dem, säger Anton Radchenko, grundare av AirAdvisor i ett pressmeddelande.

London – vindar och oväntade svängar

Även London City Airport får en plats på listan. På grund av sitt centrala läge krävs en extra brant inflygning, vilket ger en känsla av att planet nästan dyker ner mellan skyskrapor innan det landar.

Andra flygplatser på listan, som Vágar (Färöarna), Keflavík (Island) och Teneriffa North (Spanien), utmärker sig genom hårda vindar och korta landningsbanor – en kombination som kan få vem som helst att greppa armstöden lite hårdare.

Europas tio mest skrämmande flygplatser Funchal/Madeira (Portugal) – 88/100 Gibraltar (Brittiskt utomeuropeiskt territorium) – 84/100 Innsbruck (Österrike) – 83/100 London City (Storbritannien) – 81/100 Vágar/Färöarna (Danmark) – 79/100 Keflavík (Island) – 76/100 Skiathos (Grekland) – 75/100 Santorini (Grekland) – 72/100 Mykonos (Grekland) – 70/100 Tenerife North (Spanien, Kanarieöarna) – 68/100

Flygrädsla är vanligare än du tror

Cirka en fjärdedel av Europas befolkning känner någon form av flygrädsla, och omkring 10 procent upplever stark ångest vid flygresor. Men enligt AirAdvisor finns det ingen anledning till panik.