Jonas Sjöstedts guldgruva – fick 150 000 kronor extra från EU

Valet 2018 börjar närma sig sitt slut men valrörelsen känns hetare än någonsin tidigare. Några som ser ut att göra ett superval är Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet.



Men partiets framgångar är inte det enda Jonas har kunnat glädja sig över de senaste åren. Partiledaren drog nämligen in 150 000 kronor extra under 2016. Vilket resulterade i att partiledaren deklarerade 940 000 i inkomst av tjänst istället för hans "vanliga" 775 000 kronor, kunde Dagens Industri avslöja tidigare under fredagen.

Inte illa Jonas, inte illa alls.

Vad menar vi med vanliga? Jo det är nämligen så att Vänsterpartiet, till skillnad från resten av riksdagspartierna, har valt att införa något som kallas för partiskatt.

Partiskatten innebär att Jonas Sjöstedt utöver sin skatt på det arvode som alla riksdagsledamöter i Sverige får, alltså 63 800 kronor i månaden, betalar in en viss summa i till sitt parti som gör så att han får ut 27 700 kronor.

Handlar om en pensionsersättning

De 150 000 kronor extra som Sjöstedt deklarerade under 2016 var en pensionsersättning från Sjöstedts tid i Europaparlamentet, där han satt som EU-parlamentariker under 1995-2006, enligt uppgifter från Jessica Nordh, Sjöstedts pressekreterare, till Dagens Industri.

Men hur har Sjöstedt kunnat plocka ut dessa pengar då? Jo – det beror på att pengarna intjänades innan Vänsterpartiets regel om partiskatt hade trätt i kraft, enligt Vänsterpartiet, skriver Dagens Industri.

Kallade pensionsersättningen för orimlig 2004

Sjöstedt har tidigare sagt att han inte varit intresserad av att ta emot pensionsersättningen då han ansett att den varit orimlig.

– Jag tackade nej därför att jag ansåg att det var orimligt. Jag har ju redan pension från riksdagen och en vanlig pension, sa Sjöstedt till Aftonbladet redan 2004.

Han krävde då även en förändring av systemet. Men någonstans under tidens gång så verkar partiledaren ha ändrat sig.

