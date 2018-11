Annie Lööf om att bli statsminister: "Ja, det kan ingå i uppdraget"

Efter en historisk omröstning fick Ulf Kristersson ett nej till att bli statsminster. Under torsdagen förra veckan stod det klart att det blev Annie Lööfs tur att sondera, när hon officiellt fick uppdraget av talmannen. Det var påväg in på ett gruppmöte under tisdagseftermiddagen som Annie Lööf gjorde ett uttalande om situationen.

Att kunna bli statsminister

I just sonderingsuppdraget så finns det en uppgift, nämligen att kunna bli statsminister. Är det något som Annie Lööf skulle kunna tänka sig?

– Ja, i sonderingsuppdraget ligger också ansvaret att kunna bli statsminister, säger Annie Lööf, enligt Expressen.



Hon fortsätter:

– Jag har ju haft ett flertal möten under de här dagarna med de fem partier som jag nu för samtal med.

God stämning

Exakt vad som diskuteras i mötena vill inte Lööf gå in på. Men hon kan i alla fall bekräfta att stämningen är god mellan Centerpartiet och Moderaterna.

– Vi har alltid goda samtal. Syftet med det här är att hitta en lösning för alliansen med förankring över blockgränsen. Jag vill att alliansen ska hålla ihop, men exakt vad som sägs i de här samtalen kommer jag att redovisa för talmannen på torsdag.

Inga diskussioner med SD eller V

Nu har Lööf berättat att hon efter det har haft flera möten med andra partiledare. Men fortsättningsvis är det inga diskussioner med varken Vänsterpartiet eller Liberalerna, rapporterar Expressen.

Socialdemokraterna sätter stopp

För Socialdemokraterna verkar det dock inte vara ett alternativ med Annie Lööf som statsminister.

– Oavsett vilken regering som kommer till stånd så är det naturliga att det största partiet har statsministerposten, säger Socialdemokraternas Anders Ygeman, gruppledare i riksdagen, rapporterar Aftonbladet.

