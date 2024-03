Det går fortfarande att få miljöbonus — men inte länge till

När regeringen avskaffade klimatbonusen för bilar gick det snabbt.

Den 7 november 2022 kom beslutet om slopningen, och ville man få betalt för sin bonusbil var man tvungen att hämta ut den senast dagen därpå — den 8 november.

Efter beskedet rusade därför en hel del folk ut för att lägga vantarna på en bonusbil.

Vive la France! Nya Renault 5 får baguette-hållare



Tiden rinner ut

1,5 år senare har många emellertid inte sett röken av bonuspengarna. Snart efter beslutet kom nämligen beskedet att pengarna avsatta för ändamålet inte räckte till.

Några månader senare kunde många inte få ut sina pengar då en blankett från Transportstyrelsen saknades.

Nu håller tiden på att rinna ut, efter att Transportstyrelsen har meddelat att det bara går att ta del av klimatbonusen i en månad till, om man inte redan har gjort det.

Tesla och Hyundai trumfar Volvo — bygger säkrare bilar



31 mars slutdatum för bonus

Grundanledningen till detta är att regelverket som styr bonussystemet, kallad bonusförordningen, slutar att gälla den 1 april 2024.

För att ta del av bonusen måste den bonusberättigade bilen därför vara påställd i vägtrafikregistret senast den 31 mars.

– Bilen måste ställas på i vägtrafikregistret senast den sista mars för att bonusen ska kunna betalas ut, säger Jonny Geidne, utredare på Transportstyrelsen.

Sjuka olyckan: Lokalbuss gick av på mitten



Blankett att fylla i

Senast den 31 mars måste Transportstyrelsen också ha tagit emot den blankett som myndigheten tidigare har skickat ut. I denna måste bilägaren styrka att bilen beställdes senast den 8 november 2022.

– Vi vet att det finns bilar som är påställda sedan länge där vi inte fått in någon ansökan med intygande. Tyvärr vet vi inte hur många av bilarna som är berättigade till bonus. Det finns också en risk att ägare till påställda bilar inte längre har kvar sin blankett. I så fall går det att kontakta vår kundtjänst via telefon eller via formuläret på webbplatsen för att få en ny, säger Jonny Geidne.

Detaljen du inte får missa när du köper elbil: Risk för böter