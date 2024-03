Sverige tar täten: Har säkraste vägarna i EU

De svenska vägarna är säkrast i hela EU mätt i antalet dödsfall per miljoner invånare. Det visar nya siffror från generaldirektoratet Eurostat.



Under 2023 omkom 22 personer per miljon invånare i den svenska trafiken. Efter Sverige i statistiken kom Malta och Danmark med 26 respektive 27 döda i trafiken per miljon invånare.

Värst i Bulgarien och Rumänien

Det totala antalet omkomna i trafiken i hela EU under 2023 var 20 400, vilket motsvarar en ökning på 1 procent jämfört med föregående år.

Värst ser statistiken ut i Bulgarien och Rumänien, där 82 respektive 81 personer omkom per miljon innevarande under 2023.

Tre av fyra döda är män

När det gäller de som omkommer i trafiken i EU är tre av fyra män enligt Eurostat.

Flest av de omkomna, runt 45 procent, var bilister, följt av mopedister och motorcyklister med 19 procent.

18 procent av de omkomna var gångtrafikanter, medan 10 procent var cyklister.

Bara 9 procent av dödsolyckorna sker på motorvägar, jämfört med hela 52 procent på landsvägar och småvägar. 38 procent av dödsolyckorna sker i tätorter.

