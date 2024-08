Volvo går om Tesla – Bygger populäraste bilen

Tesla Model Y var inte bara den populäraste bilen i Sverige under förra året, utan modellen blev även den mest sålda bilen globalt för 2023.



Detta var den första gången som en elbil toppade statistiken både i Sverige och globalt.

2024 har dock varit ett tuffare år för elbilarna, och under det första halvåret petades Tesla Model Y från förstaplatsen, rapporterar Göteborgs-Posten baserat på siffror från Mobility Sweden.

Volvo går om Tesla

Under perioden januari till juli i år registrerades totalt 148 631 nya bilar, varav 16 337 registrerades under juli månad.

Den mest populära bilen hittills i år är den gamla trotjänaren Volvo XC60 med 8 395 sålda exemplar, trots att den vid det här laget är över sju år gammal.

Tesla Model Y är dock hack i häl med 8 387 sålda bilar.

Volvo dominerar topplistan

Tittar man på de mest sålda bilmärkena hittills i år, snarare än den mest sålda modellen, är dock Volvos dominans total.

Fyra av de mest sålda bilarna i Sverige under 2024 var Volvo-modeller.

Mest sålda bilmodellerna januari – juli 2024

Källa: GP/Mobiliy Sweden

Svagt år för bilförsäljningen

Rent generellt var det första halvåret av 2024 inte en stark period för nybilsförsäljningen, enligt Mobility Sweden.

Jämfört med samma period under 2024 sjönk försäljningen med 5,9 procent. Värst blev utvecklingen för elbilarna. Under perioden januari till juni 2024 såldes det 19,9 procent färre elbilar i Sverige jämfört med samma period under förra året.

Mobility Swedens kommunikationschef Emmi Antonsson säger i ett uttalande att det finns ett “ypperligt tillfälle för regeringen att i höstbudgeten avsätta medel för nya effektiva incitament för att stimulera elektrifieringen”.

Detta skulle exempelvis kunna vara riktade mot privatpersoner som köper elbil.

