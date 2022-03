Peg Parnevik går till Pennys försvar – efter det sjuka mejlet

Realitystjärnan Penny Parnevik, 25, har två barn tillsammans med ishockeyspelaren Douglas Murray, 41. Sonen Atticus föddes 2019 och strax efter kom dottern Pebble 2021. Familjen Parnevik-Murray är bosatta i Stockholm där barnen får växa upp.

Någonting som många mödrar, som delar med sig av innehåll från en vardag med barn, tyvärr ofta får ta emot är kommentarer om hur barnen bör eller inte bör uppfostras. Nu har en följare skickat ett milt talat tillrättavisande mejl till Penny Parnevik – som inte minst har fått systern Peg Parnevik, 26, att gå i taket.

Foto: Stella Pictures

Penny Parnevik anklagas av följare för att bortprioritera barnens hälsa

Det långa kritiska mejlet som damp ner i Penny Parneviks inkorg var, att döma från en skärmbild på en del av det som Penny lagt ut, från en mamma och hennes döttrar som följer tv-profilen på sociala medier.

I mejlet skriver den upprörda mamman att Penny Parnevik borde laga bättre mat till sina barn, och med bättre menar hon: “nyttigare mat än mac and cheese, pizza, pretzels, mm”. Det hon hävdar är att maten Penny bjuder sina barn på inte är “hälsosam” och hon hänvisar till USA:s problem med fetma och sjukdomar till följd av dålig kost.

Mejlskrivaren berättar att hon själv investerat mycket tid i sina barns mat och därmed hälsa och tycker att Penny Parnevik bör göra samma sak och ta till sig av hennes “tips”. Hon trycker även på Pennys sociala status som influenser:

“Du är en förebild för många, framförallt unga mammor och det vore så bra (enligt oss) om du istället skulle lägga mer fokus på att laga mer hälsosam mat till dina barn”.

När Penny Parnevik delar mejlet i sina händelser på Instagram tackar hon för expertisen som hon inte bad om…

Foto: Instagram/Penny Parnevik

Penny Parneviks perfekta svar på kritiken: “När vi ändå delar tips som ingen bad om…”

Men trots det anklagande mejlet håller Penny Parneviks svar tillbaka god ton. Hon visar upp hur hon berättar om hur den amerikanska maten är en bit kultur från hennes hemland som hon för vidare till sina barn, men passar ändå på att tillrättavisa mejlskrivaren något:

“När vi ändå delar tips som ingen bad om: tips till dig är att inte lägga så mycket fokus på andra. Tänker du har fullt upp som vi alla har”, skriver hon.

Foto: Instagram/Penny Parnevik

Men någon som reagerar ännu starkare är artisten Peg Parnevik, som snabbt rycker ut till systerns försvar.

Peg Parnevik om pekpinnarna: “Who the fuck cares?”

Peg Parnevik delar vidare Pennys händelse på Instagram, och kommenterar själv det otrevliga mejlet. Hon skriver bland annat att hon är tacksam för att hon själv inte är en förälder, eftersom hon hade förbannat så många tyckare som denna.

Peg är även upprörd över att mejlet kommer i en svår tid präglat av krig och oroligheter som kommer resultera i verkliga förluster och tragedier, och fördömer pekpinnarna:

“Who the fuck cares if somebody on the internet’s kid likes Mac n cheese? Donate your time to a better cause”, skriver hon.

Foto: Instagram/Peg Parnevik