Sveriges tidigare finansminister Anders Borg, 54, och entreprenören och tidigare popsångaren Dominika Peczynski, 51, har varit gifta i fyra år.

Så träffades Anders Borg och Dominika Peczynski

Det var när Anders Borg läste en debattartikel skriven av Dominika Peczynski som han tyckte om den så mycket att han vill hylla skribenten.

Båda två var gifta på varsina håll när de började skriva med varandra, men hundratals mejl och sms senare var förälskelsen ett faktum. Något som paret berättar om i TV4:s “Tillsammans med Strömstedt”.

Anders Borg och Dominika Peczynski berättar om sin relation i "Tillsammans med Strömstedt"

Efter en del smusslande lyckades Anders Borg och Dominika Peczynski få till en träff i verkliga livet.

– Det var jättekonstigt. Det var ju nästan som en spionnovell när vi skulle låtsats att vi kindpussades på Arlanda utanför den här bokaffären, och sedan smusslade vi in ett nyckelkort i min hand till rummet som du bodde i på Arlandahotellet, säger Dominika i "Tillsammans med Strömstedts".

Det var starten på en passionerad kärlekssaga. Sedan dess har paret hunnit flytta ihop, gifta sig och lever nu tillsammans i en våning på Östermalm i Stockholm.

Dominika Peczynskis vågade fråga till Jenny och Niklas Strömstedt

Och parets medverkan i “Tillsammans med Strömstedts” tar just en passionerad vändning när Dominika Peczynski totalt chockar Jenny Strömstedt och Niklas Strömstedt över en måltid borsjtj.

När paret Strömstedt har slagit sig ner till bords med paret Anders Borg och Dominika Peczynski mittemot sig påpekar Dominika att de inte har pratat tillräckligt om “pipperi”.

– Ska vi prata om relationer utan att nämna detta centrala ämne för relationer?, säger Dominika Peczynski.

Jenny Strömstedt bollar snabbt över frågan till sin make.

– Ja Niklas, take it away här.

– Det här ju med graden av engagemang i annat att göra. Är man jävligt trött så är man för lat. Det kan jag ju tänka ibland, att man är för lat, svarar Niklas.

Dominika Peczynski: "Vill du pipperia?"

Och Dominika och Anders är inte blyga med att fylla i med sina egna erfarenheter kring ämnet.

– Imorse gick jag in till Anders och sa: “Vill du pipperia?” Och Anders sa: “Jag är för trött”, berättar Dominika.

– Och klockan var 07:30. Sen ångrade jag mig vill jag säga, fyller Anders i.

