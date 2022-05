Edvin och Johannas hårda känga mot influencern: “Hetsat med att vara smal”

Komikern Johanna Nordström, 26, driver tillsammans med vännen och profilen Edvin Törnblom, 26, en av Sveriges absolut största poddar.

I senaste avsnittet av succépodcasten “Ursäkta” avslöjades hemliga detaljer om helgens QX Gaygalan, som Edvin Törnblom ledde tillsammans med Sissela Kyle.

Lyssnarna får då veta att när Johanna befann sig backstage, efter galan, fick komikern en syrlig pik från ingen mindre än Tommy Körberg, 73, Läs mer om det här.

I samma avsnitt av "Ursäkta" diskuteras ännu en gliring från en känd profil, nämligen influencern Hanna Friberg, 29.

Molly Rustas och Hanna Friberg. Foto: Stella Pictures

Hanna Fribergs kritik mot Edvin Törnbloms tv-serie

Podduon förklarar att Hanna Friberg har uttalat sig om den satiriska humorserien “Likea” som handlar om livet som influencer – där Edvin Törnblom spelar en av rollerna.

– All respekt till Hannalicious, I love her to death, jag tycker hon är en underbar människa, inleder Edvin och fortsätter:

– Hon skrev ut på sin Instagram att hon tycker att “Likea” framställer influencers som väldigt dumma, vilket jag inte riktigt tycker att den gör riktigt.

Edvin Törnbloms svar till Hanna Friberg i "Ursäkta": "Kom inte här och kritisera..."

Edvin förklarar vidare att karaktären i serien är en person som är färgad av branschen och inte mår bra, men att hon inte porträtteras som dum.

– And I love you Hannalicious, men det var du som sa att man skulle skära äpplen i bitar för att bli mättare, not me, säger Edvin och fortsätter:

– Med all respekt, men kom inte här och kritisera och säg att vi framställer influencers som dumma.

Händelsen Edvin Törnblom syftar till är när Hanna Friberg för några år sedan gav sina Instagram-följare tipset att skära ett äpple i mindre skivor för att snabbare bli mätt – något som möttes av stark kritik.

Edvin Törnblom och Johanna Nordström. Foto: Stella Pictures

Johanna Nordström om kritiken: "Var är självdistansen?"

Han får medhåll av poddkollegan Johanna som instämmer med resonemanget.

– Jag tycker också att den diskussionen är förlegad, säger hon och fortsätter:

– Men snälla, var är självdistansen?

Johanna Nordström om Hanna Friberg: "Hetsat med att vara smal"

Vidare tar även Johanna upp händelsen om Hannas kritiserade tips till följarna.

– Vissa influencers uttalar sig sig jävligt dumt, bland annat det här som Hanna pratade om att skära äppelbitar. All kärlek till henne, men hon har ju lite hetsat med att vara smal på sina sociala medier, vilket är dumt, det är korkat. Punkt.

De båda avslutar därefter med att poängtera att de inte har något emot Hanna Friberg.