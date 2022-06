Kändisvännen Anna Shimoda hittades i blodpöl 50 meter från hemmet

Kändisjournalisten Anna Shimoda, 36, är en av tidningen Aftonbladets mest profilerade journalister. Tillsammans med maken Hans Shimoda, 58, gör hon intervjuer och reportage om den svenska kändiseliten.

På Instagram delar Anna ofta med sig av bilder från sin glamourösa vardag med kändismingel, röda mattan-tillställningar och inblickar från sitt jobb som kändisjournalist.

Journalistparet Hans och Anna Shimoda. Bildkälla: Stella Pictures.

Men under gårdagen var det något betydligt mycket mer allvarligt som Anna berättade om.

Det var i måndags som Anna Shimoda kollapsade efter en avslutad löprunda bara 50 meter från sitt hem i Nacka i Stockholm.

"Några underbara människor hittade mig halvt borta i en smärre blodpöl och larmade 112", skriver Anna.

Några förbipasserande hittade Anna Shimoda på marken. Bildkälla: Anna Shimoda/Privat

Anna Shimoda: "Man får vara glad att man lever"

När Nyheter24 når Anna Shimoda så berättar hon mer om den läskiga olyckan.

– Man får vara glad att man lever. Grejen är att jag hade varit ute och sprungit. Och jag springer ju väldigt ofta. Den här gången skulle jag bara springa en kortare runda. Jag är en van löpare så skulle jag ha känt att något var fel hade jag såklart stannat. Jag sprang klart så det var verkligen inte så att jag kollapsade under rundan. Efter löprundan började jag traska hem, det var inga konstigheter alls. Sen bara 50 meter hemifrån så började jag känna mig lite konstig. Det kändes lite som att jag höll på bli sjuk, och sen föll jag uppenbarligen ihop.

Anna Shimoda gjorde sig rejält illa. Bildkälla: Privat/Anna Shimoda

Blev det bara svart?

– Jag vet inte hur lång tid jag låg där. Jag gissar att jag låg där ungefär 10 minuter. Jag var tydligen vid medvetande men jag var väldigt borta. Men då hittade tydligen ett par äldre personer mig. Sen så hade jag sån jävla tur så att det gick tydligen förbi en kvinna som var sjukvårdsutbildad. Hon kollade min puls och försökte hålla mig vaken. Hon var väldigt noga med att inte flytta mig för man vet ju inte hur det är med nacken och så. De stannade kvar med mig tills ambulansen kom.

Anna berättar om hur läskigt det måste ha sett ut för de som hittat henne då hon låg i en blodpöl.

– Jag hade massor av blod på sidan av huvudet. När jag kom in så sa dom att de skulle behöva sy. Då tänkte jag "jaha nu kommer dom raka av håret och såna grejer". Man är ju ytlig som tjej. Men det var antagligen blod som runnit från näsan. Så det såg mycket läskigare ut från sidan av huvudet än vad det var, tack och lov. Så det var ingenting som behövde sys eller så.

En halv tand har åkt av, och just nu har Anna svårt att tugga. Hon har fått en fraktur på kindbenet.

– Och så har jag en jävla blåtira just nu, säger Anna till Nyheter24.

Anna själv tror att hon föll ihop eftersom hon hade ätit dåligt under dagen och sedan gav sig ut och sprang.

– Jag hade ätit svinlite. Bara några skedar keso. Så det var nog jag som var lite dum i huvudet kort och gott, säger Anna.

Anna Shimoda är en van löpare. Under själva löprundan kände hon inte av något konstigt. Det var först efter som hon började känna sig lite sjuk. Bildkälla: Privat/Anna Shimoda

Möts av kärlek från kändisarna i kommentarsfältet

I kommentarsfältet på Instagram så får nu Anna flera krya på-hälsningar från sina vänner och bekanta.

"Men hjälp, så brutalt…Been there - done that, så jag vet vad du går igenom. Allt läker med tiden och så småningom kommer du bli lika snygg igen som du brukar vara. Massor av kärlek & styrka", skriver Anne-Lie Rydé.

"Men fyyy så läskigt!! Stackare. Krya massor", kommentarer författaren Denise Rudberg.

TV4-profilen Anders Pihlblad skickar ett hjärta, och författaren Camilla Läckberg skriver "Herregud! Krya!".

Partiledaren Annie Lööf skriver "Så läskigt, krya på dig!" och Hollywoodfrun Åsa Vesterlund skriver "Men åh Anna! Vad läskigt!!! Krya på dig"

Vi hoppas på ett snabbt tillfrisknande för Anna!