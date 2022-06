Sveriges största e-sportstjärna visar upp ny galen tatuering

Martin Larsson, 25, mer känd som “Rekkles” är en av Sveriges största e-sportstjärnor. I Europa är han även en stor stjärna i “Leauge of Legends”. Till vardags spelar han i Karmine Corp i den franska ligan LFL, skriver Expressen.

Förutom sin insats inom e-sportvärlden så har han även ofta uppmärksammats för iögonfallande frisyrer och stilar. Nu har han gjort sitt mest drastiska stilbyte hittills.

Rekkles kropp blir svarttäck: "Vad i helvete".

På Instagram visar han upp en enorm tatuering som täcker stora delar av hans kropp. Hans berömda “Rekkles”-tatuering på underarmen har täckts och har istället målats över med svart bläck. De forna tatueringar som länge prytt Rekkles armar är numera ett minne blott.

Rekkles armar är nu svarttäckta – snart hela kroppen likaså Foto: Rekkles/Instagram

Armarna är också lika svarttäckta. Även benen ska fyllas med bläck och på bild tycks tatueringarna på benen ramas in till “biotech” liknande mönster.

"Human body is 70% tattoo"

Många profiler och fans har minst sagt uttryckt sig chockade i sociala medier.



– Vad i helvete!, utropar förra lagkamraten Tim ”Nemesis” Lipovsek när han får se tatueringarna.

Under en livesändning på Twitch berättade Rekkles om tatueringarna.



– Känslan av att hela tatueringen är en fascinerade mig rätt så mycket. Så jag gjorde det för mig själv, säger han, med hänvisning till Expressen.

Kommentarsfältet under Instagraminlägget fylls av följare som kommenterar: "Human body is 70% tattoo and 30% water", "snygga tatueringar" men även "no more please".