Diana Baban och Anis don Demina på semester tillsammans – här är bilderna

Diana Baban, 29, blev snabbt ett namn på mångas läppar när hon deltog i "Ex on The Beach" 2018.



Efter två säsonger av programmet har hon lagt dokusåpan på hyllan och fokuserar främst på sina sociala medier. Influensern driver både en populär Youtubekanal, med över 80 000 följare, och ett stort Instagramkonto, med drygt 200 000 följare.

Diana Baban har tidigare varit i blåsvädret kring uppbrottet från sitt ex, Youtubestjärnan Ben Mitkus, 27. Exparet lämnade följarna i chock när de meddelade att de gick skilda vägar och Diana själv uppgav att hon var mycket ledsen.

Nu syns Diana Baban på lyxsemester i Santorini – med ingen mindre än artisten Anis don Demina, 29.

Det hände mellan Anis don Demina och Filippa Toremo

Anis don Demina var tidigare tillsammans med stylisten och influensern Filippa Toremo, 25. De träffades på en vild utekväll i Stockholm under hösten 2020 och blev snabbt ett par.

Men ungefär ett år senare tog det slut mellan dem. I oktober 2021 började det ryktas att profilerna inte längre var ihop, varpå Filippa kort därefter bekräftade uppbrottet.

"Anis är verkligen världens finaste kille men tyvärr funkade det inte för oss", skrev hon på Instagram.

Det kan du läsa mer om här.

Diana Baban och Anis don Demina på semester tillsammans – bilderna avslöjar

Och nu verkar alltså Diana Baban och Anis don Demina semestra tillsammans på den grekiska ön Santorini. Det avslöjar bilder som de båda lagt ut på Instagram, som skvallrar om deras umgänge på den gemensamma vistelseorten. Det uppmärksammar Instagramkontot @realitysvea i sina händelser.

Först la de båda profilerna ut liknande bilder vid samma tidpunkt på att de skulle flyga utomlands.

Foto: Instagram/Anis don Demina

Foto: Instagram/Diana Baban

Senare la Diana och Anis ut bilder på samma frukostbricka, som de verkar ha delat på tillsammans.

Foto: Instagram/Anis don Demina

Foto: Instagram/Anis don Demina

Dessutom syns profilerna i samma pool i Santorini. Utsikten ser ju aningen bekant ut på bilderna…

Inte minst delade Anis don Deminas vän, entreprenören Sebastian Lundborg, 28, en händelse på Instagram – som nu inte finns kvar – på Diana Baban tillsammans med dem.