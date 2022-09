Paradise premiär - tittarna rasar över det nya upplägget: "Förstört"

Förra året avbröts vårens säsong av "Paradise Hotel" på grund av den anmälan gällande våldtäkt och sexuellt ofredande som upprättades mot en manlig deltagare. Även efterföljande säsong valde TV3 och NENT att inte sända. Utredning lades sedan ner i april detta år i brist på bevis.

Efter detta gick tv-bolaget NENT ut och lovade att programmet skulle göras om från grunden.

Nu är programmet tillbaka fast i ny tappning. De har bland annat valt att byta namn från Paradise Hotel till Paradise. Andra ändringar programmet även gjort är: rummen har enkelsängar snarare än dubbelsängar, man får bilda par med vem man vill oavsett kön, deltagarna måste vara över 20 år och man behöver inte längre vara singel för att komma med.

Tittarna rasar mot nya upplägget i "Paradise"

Under måndagsmorgonen släpptes den första deltagaren av det nygamla programmet Paradise, och under dagen lär vi löpande få se fler. Det hela annonseras via Instagram, och kommentarer trillar snabbt in.





Det är dock inte bara uppmuntrande hejarop och roliga emojis som utgör kommentarsfälten. Faktum är att det också har inkommit endel kritiska kommentarer där folk ställt sig frågande till den omställning programmet genomgått.

"Det här är riktigt lame ska inte ljuga. Programmet är förstört"

"Asså ni har FÖRSTÖRT paradise hotel va va de där för wish text när ni skrev hennes namn o att hon har kille spyr"

"Fyfan, vem fan vill kolla på detta skit programmet nu?"

"Hej och välkomna till PK-Hotell"

"What the f*ck happened to this show?! I really want 2014-18 PH back..."

"Gissar att Paradise läggs ner efter detta år .. ingen kommer ju vilja titta på den här skiten nu.. PK Hotel skulle ni döpt programmet till."

...detta är några av exemplen på hur snacket har gått i kommentarsfältet under dagen. Det verkar helt enkelt som vissa verkligen inte är med på tåget när det gäller de förändringar programmet genomgått sedan det sist sändes.

Kommentarsfältet utgjordes av ungefär samma typer av kommentarer när de visade upp det nya huset där programmet spelas in. Där folk vill ha det förra PH-huset tillbaka.





"Fyfan! Tillbaks med det gamla direkt"

"Downgrade som fan, de måste ju vara vatten runtom byggnaden, gammal tradition"

Det återstår bara att se om de ändrar sig när programmet väl sänds. Paradise visas på Viaplay.