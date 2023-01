Jon Henrik Fjällgren om relationen till exflickvännen – efter tuffa uppbrottet

För de allra flesta ute i stugorna är Jon Henrik Fjällgren ett minst sagt välkänt namn. Han vann hela Sveriges hjärtan när han kammade hem vinsten i “Talang" 2014, och sedan dess har karriären fortsatt gå spikrakt uppåt. Han har därefter bland annat vunnit “Let’s dance” 2018 och hunnit delta i Melodifestivalen två gånger.



Jon Henrik Fjällgren är aktuell i Stjärnorna på slottet – och Melodifestivalen 2023

Jon Henrik Fjällgren är just nu aktuell i Stjärnorna på slottet. Foto: Foto: Claudio Bresciani/TT

Under 2023 kommer vi få se mycket av Jon Henrik Fjällgren i tv-rutan. I år ska han nämligen tävla ännu en gång i Melodifestivalen med låten ”Where you are (Sávečan)”. Just nu syns han även i SVT:s succéprogram “Stjärnorna på slottet” i sällskap med profilerna Pia Johansson, Lars Lerin, Anja Lundqvist och Carolina Gynning.

Jon Henrik Fjällgren har dottern Ella Sáve tillsammans med Maret Nystad

Det var under Let’s dance 2018 som Jon Henrik för första gången visade upp sin dåvarande flickvän Maret Nystad, och ungefär två år senare fick paret en liten dotter tillsammans. Ella Sáve föddes i oktober 2020, mitt under pandemin.

”Som alla kanske har läst så har våran dotter kommit nu. Hon är otroligt vacker och helt frisk. Vi är båda glada och stolta över detta och de känns stort sett overkligt”, skrev artisten då på Instagram.

En kort tid efter att dottern föddes stod det klart att Jon Henrik Fjällgren och Maret Nystad hade tagit det tuffa beslutet att gå skilda vägar. De hade då varit ett par i fyra år.

Maret Nystad befann sig i publiken under Let's dance 2018. Foto: Jessica Gow/TT

Ända sedan Ella Sáve föddes har hon och hennes mamma befunnit sig hemma i Norge – där Maret Nystad kommer ifrån.

Men till följd av pandemin har Jon Henrik inte kunnat att träffa sin dotter lika mycket som han hade önskat. Det här har inneburit att Jon Henriks kontakt med dottern var, under en lång tid, tvunget att ske via videosamtal.

Jon Henrik Fjällgrens relation till dottern idag: "Känns väldigt bra"

I en intervju med Nyheter24, i samband med hans medverkan i “Stjärnorna på slottet”, berättar Jon Henrik om hur han och dotterns relation ser ut idag, efter den tuffa perioden isär.

– Jag träffar henne mycket, så det känns väldigt bra. Det var pandemin där, men nu känns det bättre och vi ses och vi umgås, och det är fint att se hur hon utvecklas och hur hon följer mina fotspår, berättar artisten.

Jon Henrik Fjällgren gjorde succé i Melodifestivalen 2019. Foto: Claudio Bresciani/TT

Jon Henrik Fjällgren om relationen till exflickvännen Maret Nystad

Att “Stjärnorna på slottet” sänds för svenska folket på tv beskriver Jon Henrik som “pirrigt”. Inför premiären av SVT-programmet frågade Nyheter24 Jon Henrik Fjällgren om kontakten med exflickvännen i dagsläget. Hur är då egentligen relationen till exflickvännen Maret Nystad idag?



– Väldigt bra. Väldigt bra kontakt. Så hon är också spänd på att få se det här programmet, svarar Jon Henrik Fjällgren.