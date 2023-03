Kritik efter Zara Larssons intervju: "Narcissist..."

I slutet av januari släppte Zara Larsson singel "Can't tame her" och befinner sig just nu i England och marknadsför sin singel. Däremot har det uppkommit starka reaktioner efter hennes senaste intervju...

Zara Larsson, 25, har i flera år varit en framgångsrik artist i Skandinavien, men om det är något som är tydligt med den svenska stjärnan är det att hon inte är nöjd med lilla landet Sverige.. Under juni 2022 annonserades att Zara Larsson har startat ett eget skivbolag Sommer House Records och har tagit med sig sin katalog dit. I slutet av januari släppte Zara sin elfte single, "Can't Tame her" med sitt eget skivbolag. Visa det här inlägget på Instagram Zara Larssons kommentar om Elvis Presley Efter att singeln släpptes så har popstjärnan påbörjat sin intervjuturné och har varit med i ett flertal intervjuer i England. Igår publicerades hennes senaste intervju på Youtubekanalen "The Diary of a CEO", som Steven Bartlett, 30, filmar i sitt kök i London. I intervjun får vi ta del av Zaras tankar om framgång, musik och kändisskap. Zara berättar om att hon som barn älskade att underhålla och har gjort det sedan dess. Men tittarna är inte helt säkra. Många kommenterar att de tycker hon är egocentrerad och narcissistisk. Flera kommenterar att Zara Larsson verkar ytlig och utan djup. Bildkälla: Youtube En sak som Zara säger i intervjun verkar dock ha fått följarna att reagera starkt. Hon berättar nämligen att som barn ville bli mer känd än Elvis Presley, vilket fick en del kommentarer...

Under intervjun påpekar Zara att det såklart inte är samma dröm idag när det gäller Elvis Presley, vilket tittarna inte verkar uppfatta. Bildkälla: Youtube Stevens intervjuer i "The Diary of a CEO" är kända för att vara råa, ärliga och känslosamma, vilket var inte fallet i Zaras intervju. Intervjun är lättsam, underhållande och skämtsam, vilket Stevens följare inte är vana vid. Zara tar upp i en Instagramstory om varför intervjun blev som den blev.

– Jag är den sista personen som kommer vara sårbar framför människor i allmänhet men också framför kameror. Jag försöker inte ha en terapistund framför en kamera, säger hon i sin Instagramstory. Zara Larsson berättar om intervjun i hennes Instagram story. Bildkälla: zaralarsson/Instagram Zara har dessutom fått kommentarer och reaktioner på att hennes mål i livet handlar om framgång och karriär. I en tweet Zara la upp på Twitter finns en skärmavbild på en kommentar som påpekar att hennes mål borde vara att skaffa familj, vilket hon reagerar starkt på. Till skärmavbilden påpekar Zara att ingen skulle säga samma sak om det var en man som uttryckte samma mål i en intervju. Här kan du läsa mer om Zara Larssons musik, karriär och kärleksliv.