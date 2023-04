Kritik mot Bianca Ingrossos klädmärke Àvora: "Alla kroppar är..."

Bianca Ingrosso, 28, och hennes parhäst Vanessa Lindblad, 38, grundade Caia Cosmetics år 2018, och sminkmärket blev en stor succé.

Under onsdagen avslöjade Bianca och Vanessa sitt nya projekt.

Entreprenörsduon ger sig nämligen in i modevärlden med klädmärket ÀVORA. Med ombord är också Victor Appelqvist, som även sitter i styrelsen för Gina Tricot.

Bild från Àvoras kampanj. Märket lanseras den 2 maj. Bildkälla: Pressbild/Àvora

Bianca Ingrosso och Vanessa Lindblad ger sig nu in i modevärlden med sitt klädmärke Àvora. Bildkälla: Pressbild/Àvora

Bianca Ingrosso, Vanessa Lindblad och Victor Appelqvist ligger bakom Àvora

På Instagram skriver Vanessa Lindblad mer om tanken med det nya klädmärket.

"Vårt modeuniversum som inspireras av det tidlösa i Skandinavien och det lekfulla från Sydeuropa. ÀVORA andas kvinnlighet och självsäkerhet där det klassiska möter det framtida. Vi skapar ikoniska silhuetter som håller över tid där material och passform är noga genomarbetat i alla våra plagg. Vi är så stolta att äntligen få visa er vår dröm, en kittlande vision som alltid funnits hos oss", skriver hon.

I kommentarsfältet hyllas Bianca och Vanessas klädmärke av kända influencers och profiler som Lovisa Worge, Daniel Paris, Lisa Tellbe, Anna Pankova och Valerie Aflalo.

Följarnas kritik mot Àvora: "Inte en enda modell som..."

Men flera kritiska kommentarer har nu trillat in under Bianca och Vanessas bilder. Även inne på Àvoras officiella Instagram-konto så har det kommit in reaktioner från följare som känner sig besvikna.

Detta då de menar att det de hittills sett av Àvora inte känns inkluderande för alla storlekar. Flera följare frågar även om kläderna kommer att släppas i större storlekar.

"Inte en enda modell som är tjock. Måste erkänna att jag är besviken"

"Alla kroppar är långa och smala...surprise"

"Ickeinkluderande modeller"

En del följare riktade kritik mot att modellerna som syns på Avoras Instagram är långa och smala. Bildkälla: Instagrams kommentarsfält

Under onsdagen gick Vanessa Lindblad in i sitt kommentarsfält och svarade på frågan om i vilka storlekar kläderna kommer att finnas.

"Släpper i xxs - xxxl", skrev Vanessa följt av ett hjärta.

Vanessa Lindblad berättar att kläderna kommer att släppas i xxs - xxxl. Bildkälla: Instagrams kommentarsfält