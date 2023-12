Frans oväntade jobb som sexualkunskapslärare: "Vet ni vad den här gör"

2016 vann då 17 åriga Frans Jeppsson Wall Melodifestivalen med låten "If I were sorry" och fick representera Sverige i Eurovision, där han slutade på en femteplats.

Foto: Stella Pictures

Frans undervisade sexualkunskap

I dag är Frans 25 år och har hunnit med en del andra jobb förutom musiken. Bland annat 2018 då han var biologilärare för årskurs 6 och undervisat sexualkunskap, berättar han i podcasten Hitfabriken.

Han berättar att flera barn kände igen honom från Melodifestivalen.

– Klassen som kommer in har sett mig två år tidigare i Melodifestivalen, och nu står jag här och så ska jag: ”Ja men vet ni vad, en snopp är... vet ni vad den här gör”. Jag har aldrig sett en sån chock hos 12-åringar någon gång i mitt liv. De blev helt tysta. Det var fantastiskt. Det var jättekul, säger han i podden.



Hur många har artisten legat med?

Han är glad att han slapp dra på kondomer på bananer. Men några svettiga frågor från barnen slapp han inte undan, bland annat undrade de hur många artisten har legat med.

– Jag gick in i fullpolitical-mode och sa att man får ligga med hur många man vill eller hur få man vill, det spelar ingen roll. Det var väldigt mycket sånt, men de var bra, det var en upplevelse.