Därför tvingas Lovisa Worge fira sin födelsedag helt ensam: "Gråter"

Lovisa Worge började arbeta som Bianca Ingrossos assistent 2018. Sedan dess har relationen utvecklats från kollegor till goda vänner och i dag har tillsammans smyckesföretaget Ani Jewels. Dessutom har Lovisa Worge börjat arbeta med sina egna sociala kanaler och har nu 200 000 följare på Instagram.

Födelsedags-weekend i Paris

På söndag, den 14 januari fyller influencern 27 år. Det firas med en weekend i Paris, men redan första dagen går resan inte riktigt som planerat.

Tanken var att hon skulle fira födelsedagen med sin pojkvän Gullek Nilsen, 28. Så på fredagen var Lovisa Worge på plats i Paris men på grund av inställda flyg kunde pojkvännen inte ta sig till dit.

Så firade Lovisa Worge ensam i Paris

Istället för att vara tillsammans med pojkvännen på fredagen fick Lovisa Worge spendera dagen ensam i Paris. På Tiktok la hon upp en video där hon sitter ensam på en restaurang.

"Ok..... so this is my birthday weekend, to be spent in paris with my boyfriend. but now I'm sitting here alone. my boyfriend won't come here because of canceled flights to paris. crying", skriver hon till sin Tiktokvideo.

Pojkvännen tog sig till Paris

Tillslut så lyckas Gullek Nilsen ta sig till Paris och paret kan spendera sista tiden av resan tillsammans.

