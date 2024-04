Allt om Lars Hammar: Barn, fru och "Den sista resan"

Lars Hammar ålder – hur gammal är han?

Lars Hammar är född 15 juli 1954, vilket innebär att han blir 82 år gammal under sommaren 2024.

Kommer Lars Hammar från Skåne?

Ja, Lars Hammar kommer från Skåne. Han föddes i Malmö, men växte upp i Tomelilla och utbildade sig sedan i Lund, vilket han berättat för Sydsvenskan.

Även Filip Hammar, son till Lars Hammar, har delat med sig om faderns starka band till Skåne. Under 80-talet åkte de tillsammans runt Sverige för att se det skånska fotbollslaget Malmö FF tillsammans.

– Det känns som jag vill ta varje tillfälle att säga till världen att jag håller på Malmö FF. Klubben betyder så oerhört mycket för mig, sa Filip Hammar till Expressen i samma intervju.

Har Lars Hammar fru?

Ja, Lars Hammar är gift med Tiina Hammar.

När gifte sig Lars Hammar och Tina Hammar?

Lars och Tiina Hammar gifte sig 1971, enligt Imdb.

Jobbade Lars Hammar som lärare?

Det stämmer. Lars Hammar var gymnasielärare innan han pensionerade sig. Som språkintresserad undervisade han i franska, vilket hans fru Tiina Hammar har berättat för Vilärare. Även hon delade intresset för undervisning och var lärare under sin yrkeskarriär.

– Skolan och läraryrket blev ju våra liv och många vi umgåtts med är ju våra lärarkollegor som vi känt sedan vi var unga och åldrats tillsammans med, sa Tiina Hammar då till Vilärare.

Bor Lars Hammar i Köping?

Ja, Lars Hammar bor i Köping tillsammans med sin fru Tina Hammar.

Lars Hammar barn – när föddes Filip Hammar och Linda Hammar?

Lars Hammar har två barn. Sonen Filip Hammar, som föddes 26 mars 1975, och dottern Linda Hammar, som föddes 19 november 1972.

Är Lars Hammar sjuk?

Lars Hammar har varit öppen om att hans åldrande har varit en utmaning, och hans familj har kallat honom för deprimerad. Till Dagens nyheter berättade sonen Filip Hammar hur Lars Hammars vardag ser ut:

– Han sitter bara hemma i sin fåtölj och grubblar. Jag kan tänka mig att det blir så för vissa människor. Att när någonting brister kan de bara tänka på det där, och det var där det gick åt skogen. Han började välja låtar till sin egen begravning.

Lars Hammar känner sig också svag i kroppen, det har han berättat för SVT. Under premiären av "Den sista resan" behövde han ta en paus under röda mattan för att sätta sig på sin rullator, för att sedan byta till rullstol under resten av kvällen.

Filip Hammar kämpar med att se sin far åldras

Är Lars Hammar frankofil?

Ja, Lars Hammar älskar Frankrike. Under åren då Lars Hammars barn var små åkte de ofta till Frankrike om somrarna.

Är Lars Hammar med i filmen "Den sista resan?"

Ja, Lars Hammar är med i "Den sista resan". I filmen tar Filip Hammar och tv-profilen Fredrik Wikingsson Lars Hammar till Frankrike för att komma ur sin deprimerande skinnfåtölj i Köping.

Under premiären i Köping berättade Lars Hammar att han var chockad över filmens succé.

– Osannolikt. Fantastiskt. Helt osannolikt. Jag har inte kunnat ana vilken respons det har varit. I Stockholm så stod de upp i bänkarna i en kvart och applåderade. Men jag fattade inte något. Det var omtumlande. Sen har folk ringt och ja, allt det där, sa han då till SVT.

När Aftonbladet frågade Lars Hammar om han känner sig lyckligare i dag än innan han spelade in filmen, svarar Hammar:

– Ja, det är ju den stora frågan. När vi spelade in filmen var jag det, jag var lyckligare i Frankrike. Men nu är jag tillbaka i min fåtölj från Belgien.

